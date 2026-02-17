Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Barcelona SC vs. Argentinos Juniors EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido de ida por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.
Barcelona SC vs. Argentinos Juniors EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido de ida por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.
Por Redacción EC

Ver Barcelona SC vs. Argentinos Juniors EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Monumental Banco Pichincha por el partido de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 18 de febrero de 2026, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile, las 6:30 PM de México y las 8:30 PM de Venezuela. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten en Perú y toda Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Barcelona vs. Argentinos Juniors por Copa Libertadores 2026: a qué hora juegan y en qué canal transmiten
Fútbol mundial

Barcelona vs. Argentinos Juniors por Copa Libertadores 2026: a qué hora juegan y en qué canal transmiten

¡Fiesta en Brasil! Carlo Ancelotti y Ronaldo se reencuentran en el carnaval de Río de Janeiro
Fútbol mundial

¡Fiesta en Brasil! Carlo Ancelotti y Ronaldo se reencuentran en el carnaval de Río de Janeiro

Liverpool vs. Medellín: horario, canal TV y dónde ver por Copa Libertadores 2026
Fútbol mundial

Liverpool vs. Medellín: horario, canal TV y dónde ver por Copa Libertadores 2026

Informe de la FIFA revela cifras récord en gastos y traspasos en el fútbol masculino y femenino
Fútbol mundial

Informe de la FIFA revela cifras récord en gastos y traspasos en el fútbol masculino y femenino