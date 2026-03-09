Barcelona SC vs Botafogo EN VIVO se enfrentan por el partido de vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Nilton Santos, en Río de Janeiro, donde el conjunto ecuatoriano buscará dar el golpe tras el 1-1 en el duelo de ida.

El equipo norteño llega a esta instancia sin ser favorito, pero convencido de sus capacidades para asegurar la clasificación. Por su parte, el ‘Fogao’ es local y aprovechará esa condición para sellar su pase a la ronda de grupos del certamen continental.

¿A qué hora juega Barcelona SC vs Botafogo EN VIVO por Copa Libertadores?

El partido de Barcelona SC vs Botafogo por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertados empieza a las 7:30 PM de Perú este martes 10 de marzo del 2026.

¿Dónde ver Barcelona SC vs Botafogo EN VIVO por Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Barcelona SC vs Botafogo por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores será transmitido en ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de LaLiga TV y LaLiga+. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de ESPN 3 y Disney+. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Fanatiz y fuboTV.

¿Qué canal transmite Barcelona SC vs Botafogo EN VIVO por Copa Libertadores?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 7:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 7:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 9:30 p.m. Telefe y Fox Sports Disney+ Premium Brasil 9:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Paraguay 9:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 9:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 9:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Bolivia 8:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 8:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Costa Rica 6:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Honduras 6:30 p.m. ESPN Disney+ Premium El Salvador 6:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Guatemala 6:30 p.m. ESPN Disney+ Premium México 6:30 p.m. ESPN 3 Disney+ Premium Estados Unidos 7:30 p.m. Fanatiz y fuboTV Fanatiz y fuboTV España 1:30 a.m. LaLiga TV LaLiga+

¿Dónde se juega Barcelona SC vs Botafogo?

El compromiso se disputará en el Estadio Olímpico Nilton Santos, escenario ubicado en Río de Janeiro y casa del Botafogo. El recinto tiene capacidad para más de 44 mil espectadores y es reconocido por el intenso ambiente que generan los aficionados locales.

El ganador de la serie avanzará a los fase de grupos de la Copa Libertadores, manteniéndose en la lucha por el título del torneo de clubes más importante de Sudamérica.