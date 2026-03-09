Por Redacción EC

vs EN VIVO se enfrentan por el partido de vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Nilton Santos, en Río de Janeiro, donde el conjunto ecuatoriano buscará dar el golpe tras el 1-1 en el duelo de ida.

El equipo norteño llega a esta instancia sin ser favorito, pero convencido de sus capacidades para asegurar la clasificación. Por su parte, el ‘Fogao’ es local y aprovechará esa condición para sellar su pase a la ronda de grupos del certamen continental.

¿A qué hora juega Barcelona SC vs Botafogo EN VIVO por Copa Libertadores?

El partido de Barcelona SC vs Botafogo por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertados empieza a las 7:30 PM de Perú este martes 10 de marzo del 2026.

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 7:30p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p.m.
  • España: 1:30 a.m.
Barcelona SC vs Botafogo EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido de vuelta por la Fase 3 de la Copa Libertadores desde el Estadio Olímpico Nilton Santos.

¿Dónde ver Barcelona SC vs Botafogo EN VIVO por Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Barcelona SC vs Botafogo por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores será transmitido en ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de LaLiga TV y LaLiga+. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de ESPN 3 y Disney+. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Fanatiz y fuboTV.

¿Qué canal transmite Barcelona SC vs Botafogo EN VIVO por Copa Libertadores?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú7:30 p.m.ESPN Disney+ Premium
Colombia7:30 p.m.ESPN Disney+ Premium
Ecuador7:30 p.m.ESPN Disney+ Premium
Argentina9:30 p.m.Telefe y Fox SportsDisney+ Premium
Brasil9:30 p.m.ESPN Disney+ Premium
Paraguay9:30 p.m.ESPN Disney+ Premium
Uruguay9:30 p.m.ESPN Disney+ Premium
Chile9:30 p.m.ESPNDisney+ Premium
Bolivia8:30 p.m.ESPN Disney+ Premium
Venezuela8:30 p.m.ESPN Disney+ Premium
Costa Rica6:30 p.m.ESPNDisney+ Premium
Honduras6:30 p.m.ESPNDisney+ Premium
El Salvador6:30 p.m.ESPNDisney+ Premium
Guatemala6:30 p.m.ESPNDisney+ Premium
México6:30 p.m.ESPN 3Disney+ Premium
Estados Unidos7:30 p.m.Fanatiz y fuboTVFanatiz y fuboTV
España1:30 a.m.LaLiga TVLaLiga+

Horario, TV y dónde ver Barcelona SC vs Botafogo por Copa Libertadores

  • Fecha: Martes 10 de marzo del 2026
  • Partido: Barcelona SC vs Botafogo
  • Horario: 7:30 p.m. hora de Perú.
  • Canal: ESPN, Disney+ Premium, Fanatiz, LaLiga+.
  • Estadio: Olímpico Nilton Santos

¿Dónde se juega Barcelona SC vs Botafogo?

El compromiso se disputará en el Estadio Olímpico Nilton Santos, escenario ubicado en Río de Janeiro y casa del Botafogo. El recinto tiene capacidad para más de 44 mil espectadores y es reconocido por el intenso ambiente que generan los aficionados locales.

El ganador de la serie avanzará a los fase de grupos de la Copa Libertadores, manteniéndose en la lucha por el título del torneo de clubes más importante de Sudamérica.

