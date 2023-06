Este jueves 29 de junio del 2023, Barcelona SC y Cerro Porteño se verán las caras por el Grupo C de la Copa Libertadores 2023. El escenario del encuentro será el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, e iniciará a las 19:00 horas de Ecuador. Recordemos que ambas escuadras ya no luchan por la clasificación a los octavos de final; sin embargo, aún tienen posibilidades de obtener un cupo para la Copa Sudamericana: el ganador lo logrará, y en caso de empate los ‘Canarios’ lo conseguirán. Las señales encargadas de la transmisión del partido serán Star Plus y ESPN 4.

