Ver Barcelona SC vs. Cruzeiro EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Monumental Banco Pichincha por la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 7 de abril del 2026, a las 7:00 de la noche (hora peruana), que son las 9:00 PM de Argentina y Chile, las 6:00 PM de México y las 2:00 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN 2 y Disney Plus Premium lo pasan en Sudamérica; Disney+ Premium en México; Fanatiz, beIN Sports y fuboTV en Estados Unidos. Además, no te pierdas el minuto a minuto por la web de El Comercio.

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