Barcelona SC y Emelec se enfrentarán en una nueva edición del Clásico del Astillero, uno de los partidos más importantes del fútbol ecuatoriano. El duelo corresponde a una nueva jornada de la LigaPro y promete un estadio lleno por la histórica rivalidad entre ambos clubes de Guayaquil.

El partido entre Barcelona SC y Emelec se jugará el sábado 7 de marzo de 2026 a las 16:30 (hora de Ecuador) en el Estadio Monumental Banco Pichincha, casa del conjunto ‘canario’. Este será uno de los encuentros más atractivos de la jornada y podría ser clave para las aspiraciones de ambos equipos en el campeonato.

Barcelona SC vs Emelec EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el Clásico del Astillero por Liga Pro 2026. (Foto: Nexo Digital)

¿A qué hora juegan Barcelona SC vs Emelec?

El partido entre Barcelona Sporting Club y Club Sport Emelec por el Clásico del Astillero se jugará el sábado 7 de marzo de 2026 a las 16:30 (hora de Ecuador) en el Estadio Monumental Banco Pichincha, por la fecha 3 de la LigaPro de Ecuador.

Horarios por país:

Ecuador, Colombia, Perú: 16:30

México: 15:30

Argentina, Chile, Uruguay: 18:30

España: 22:30

¿Dónde ver Barcelona SC vs Emelec EN VIVO?

La transmisión del partido Barcelona SC vs Emelec, por el Clásico del Astillero estará disponible a través de la plataforma Zapping, que posee los derechos de transmisión de la LigaPro en Ecuador.

Cómo llegan Barcelona SC y Emelec

El duelo llega con contextos distintos para ambos equipos. Barcelona SC afronta el partido con mayor rodaje en la temporada, mientras que Emelec todavía busca consolidar su rendimiento en el arranque del campeonato. Además, este clásico contará con entrenadores que viven sus primeros partidos en el torneo, lo que añade más expectativa al enfrentamiento.

Un clásico que paraliza Ecuador

El enfrentamiento entre Barcelona SC y Emelec es considerado el partido más importante del fútbol ecuatoriano. Con décadas de rivalidad y miles de hinchas en todo el país, cada edición del Clásico del Astillero suele marcar el rumbo de la temporada y generar gran expectativa entre los aficionados.