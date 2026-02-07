Resumen

Barcelona SC vs. Inter Miami EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver amistoso por El Partido de la Historia desde el Estadio Banco Pichincha.
Por Redacción EC

Ver vs con EN VIVO HOY: mira la transmisión del amistoso desde el Estadio Banco Pichincha por El Partido de la Historia. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, sábado 7 de febrero de 2026, a las 7:00 de la noche (hora peruana), que son las 9:00 PM de Argentina y Chile, las 6:00 PM de México y las 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? El Canal del Fútbol (ECDF) transmite el partido en Ecuador, y en sus plataformas también se podrá ver en el resto de Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

