Barcelona SC recibe a U. Católica de Chile en un duelo clave por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El equipo ecuatoriano buscará hacerse fuerte en el Estadio Monumental Banco Pichincha ante un rival que pelea por ser protagonista en la fase de grupos.

Barcelona SC afronta un compromiso decisivo ante U. Católica de Chile, ya que marcha en el último lugar de su llave y necesita sumar de a tres para no irse temprano del torneo.

Por su parte, los ‘Cruzados’ intentarán aprovechar el mal momento de los locales para sumar tres puntos decisivos y encaminarse por la clasificación a octavos de final del torneo.

¿A qué hora juegan Barcelona SC vs U. Católica de Chile?

El partido de Barcelona SC vs U. Católica de Chile se disputará este miércoles 29 de abril de 2026 en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.

Hora en Ecuador: 7:00 p.m.

Este horario también aplica para países como Perú y Colombia.

¿Qué canal transmite Barcelona SC vs U. Católica de Chile?

El partido de Barcelona SC vs U. Católica de Chile será transmitido en Ecuador por:

ESPN

Este canal tiene los derechos de varios partidos de la Copa Libertadores en la región.

¿Dónde ver Barcelona SC vs U. Católica de Chile online?

Si quieres verlo por internet, tienes esta opción:

Disney Plus (streaming oficial)

Solo necesitas una suscripción activa para acceder a la transmisión en vivo desde cualquier dispositivo.