Barcelona SC vs. Wanderers EN VIVO Directv Sports: se enfrentarán este miércoles 25 de mayo desde las 5:15 p. m. (hora peruana) por la sexta fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana. El partido también será transmitido por Directv GO y beIN Sports, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles al instante, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Estadio Centenario de Montevideo y el árbitro brasileño Wagner do Nascimento Magalhaes será el encargado de impartir justicia. Actualmente en el Grupo A, Lanús y Barcelona SC están igualados en lo más alto, con ocho puntos; en tanto que Wanderers tiene siete unidades y Metropolitanos suma tres.

¿En qué canal ver partido Wanderers vs. Barcelona SC?

Argentina: directvsports.com, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App

Brasil: NOW NET e Claro, CONMEBOL TV

Chile: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Chile

Colombia: directvsports.com, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports App

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Perú: DIRECTV Sports Peru, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Venezuela: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Venezuela

¿A qué hora ver partido Wanderers vs. Barcelona SC?

Estados Unidos – 3.15 p. m. hora de Los Ángeles

México – 5.15 p. m.

Estados Unidos – 5.15 p. m. hora de Texas

Perú – 5.15 p. m.

Ecuador – 5.15 p. m.

Colombia – 5.15 p. m.

Estados Unidos – 6.15 p. m. hora de Miami

Chile – 6.15 p. m.

Bolivia – 6.15 p. m.

Venezuela – 6.15 p. m.

Paraguay – 6.15 p. m.

Uruguay – 7.15 p. m.

Argentina – 7.15 p. m.

Brasil – 7.15 p. m.

Inglaterra - 11.15 p. m.

España – 12.15 a. m. (viernes 8 de abril)

Italia – 12.15 a. m. (viernes 8 de abril)

El cuadro uruguayo se mantiene con vida en el certamen internacional gracias a la gran victoria sobre Lanús, en Argentina. Pese a iniciar perdiendo, con un gol de Alexandro Bernabei (84′), los ‘Bohemios’ lograron remontar rápidamente, con anotaciones de Mauro Méndez (87′) y Christian Bravo (92′).

Los dirigidos por Daniel Carreño sumaron su segundo triunfo al hilo, luego de vencer 0-1 a Metropolitanos previamente, y esas buenas actuaciones en la recta final de la Sudamericana ilusiona a sus hinchas. Ahora, jugando en casa, Montevideo Wanderers puede confirmar su clasificación, aunque no depende de sí mismo.

El camino a octavos de final de los ‘Bohemios’ se dará con una victoria y en caso Lanús pierda o empate con Metropolitanos. Uno de los llamados a tener un papel protagónico en este encuentro clave es Mauro Méndez, quien infló las redes cuatro veces a lo largo de la competencia continental.

Por su parte, Barcelona SC no ha conseguido ser regular en el torneo y no pudo ganar en las dos jornadas anteriores. No obstante, el plantel de Jorge Célico tiene chances de quedar en el primer puesto de la tabla de posiciones, pero solo dependerá de un triunfo y que Lanús no gane.

De no darse la combinación de resultados, los ‘Canarios’ deben priorizar obtener los tres puntos con una buena ventaja de goles (diferencia de dos en adelante). Damián Díaz y Gonzalo Mastriani, cada uno con dos anotaciones en la Sudamericana, serán los líderes del ataque.

Barcelona SC vs. Wanderers: antecedente

En el partido de la primera rueda de la presente Copa Sudamericana, Barcelona SC impuso condiciones en casa, con un contundente 4-2. Los goles de los ‘Canarios’ fueron anotados por Gonzalo Mastriani (2), Michael Carcelén y Damián Díaz; mientras que Hernán Rivero y Mauro Méndez descontaron para los ‘Bohemios’.