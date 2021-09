Conforme a los criterios de Saber más

Barcelona está a la deriva. No encuentra el rumbo glorioso por el que muchos años caminó. Es difícil hablar de culpables. Pero hoy muchos apuntan en contra de Ronald Koeman. El técnico neerlandés está en el ojo de la tormenta y será una tarea casi imposible escapar de ahí.

La marcha de Lionel Messi al PSG ha intensificado la crisis del Barça. Ya resulta inútil intentar maquillar el pésimo momento que vive el club azulgrana. El blanco de las críticas es, sin duda, Ronald Koeman y razones no faltan.

Con todas las contrataciones que se han hecho, además de las salidas de jugadores como Antoine Griezmann, el equipo culé todavía no demuestra estar a la altura en este inicio de temporada . Había partidos que antes se ganaban tranquilamente, ahora la realidad le cae como un baldazo de agua fría.

El partido ante Granada en el Camp Nou supuso bastantes reproches. El gol agónico de Ronald Araújo evitó la primera caída del Barcelona en LaLiga 2021/22. Este jueves, la historia fue similar. El cuadro azulgrana apenas pudo empatar 0-0 contra el Cádiz y, si no fuera por las grandes intervenciones de Ter Stegen, el resultado hubiera terminado peor.

Hasta el día de hoy, Ronald Koeman lleva 60 partidos dirigiendo al Barcelona y ha tenido un saldo regular: ganó 37 encuentros, empató 11 y perdió 12 . Sin embargo, se esperan números mucho más positivos en un equipo tan grande e histórico como el culé.

🔴 Minuto 96: Ronald Koeman, expulsado con roja directa #CadizBarça pic.twitter.com/KAebTcIeRd — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 23, 2021

En cuanto a títulos, el club azulgrana estuvo acostumbrado mucho tiempo a conquistar todo, o casi todo. De la mano de Koeman, solo ganó la Copa del Rey . Luego, terminó tercero en la pasada campaña de LaLiga, perdió la final de la Supercopa de España y llegó hasta octavos de final de la Champions League. El presente gris tampoco avizora un futuro con muchos trofeos.

De hecho, Barcelona sigue invicto en la actual temporada de LaLiga, pero solo ganó dos partidos y perdió tres, lo que se resumen en nueve puntos de 15 posibles . Con ello, se ubica en el séptimo lugar, lejos del líder Real Madrid. Asimismo, en la Champions ya se estrenó con una dura derrota por goleada ante el Bayern Múnich (3-0).

Más allá de los resultados, el juego que propone Koeman tampoco convence. El estratega neerlandés asumió la dirección técnica del equipo en un momento crítico. Su intención era recuperar la filosofía culé, que se debilitó mucho en los últimos años, pero tampoco ha tenido éxito en ese factor.

La poca ambición del técnico azulgrana también genera disgusto. Hace un par de días comunicó que, para él, terminar en un ránking alto en LaLiga sería un éxito . Luego del partido contra Cádiz, Sergi Roberto no dudó en responder.

“Aquí hay que ganar LaLiga. A mí no me vale eso de entrar entre los cuatro primeros. Somos el Barça y esto no es excusa. Tenemos que dar lo mejor y tenemos plantilla para pelear LaLiga”, dijo quien es uno de los capitanes del equipo.

La salida de Koeman es cada vez más inminente. El tiempo se le está acabando. Nuevas opciones se barajan para asumir el banquillo azulgrana. Ni “tiki taka”, ni “tiki taki”. Sobran los motivos por los que el neerlandés no debería continuar. La decisión final será de la directiva culé.

