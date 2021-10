Barcelona vs. Alavés EN VIVO ESPN este sábado 30 de octubres desde las 2:00 p. m. (hora peruana) por la fecha 12 de LaLiga Santander . El partido también será transmitido por Star+ , Directv GO y Movistar LaLiga , mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles y las mejores jugadas, a través de este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el estadio Camp Nou y el árbitro Jorge Figueroa Vázquez se encargará de impartir justicia. Barcelona vive una gran crisis deportiva desde hace algunas temporadas y el panorama arrancó de forma negativa en el curso 2021-22, situación que provocó el despido del entrenador Ronald Koeman.

Horario del partido, Barcelona vs. Alavés

Estados Unidos – 12.00 p. m. hora de Los Ángeles

Perú – 2.00 p. m.

México – 2.00 p. m.

Ecuador – 2.00 p. m.

Colombia – 2.00 p. m.

Estados Unidos – 2.00 p. m. hora de Texas

Estados Unidos – 3.00 p. m. hora de Miami

Paraguay – 3.00 p. m.

Bolivia – 3.00 p. m.

Venezuela – 3.00 p. m.

Chile – 4.00 p. m.

Argentina – 4.00 p. m.

España – 9.00 p. m.

Uruguay – 4.00 p. m.

Brasil – 4.00 p. m.

Inglaterra – 8.00 p. m.

Portugal – 8.00 p. m.

Italia – 9.00 p. m.

Francia – 9.00 p. m.

Alemania – 9.00 p. m.

Países Bajos – 9.00 p. m.

Barcelona vs. Alavés: dónde verlo

Argentina: Star+, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur, Star+

Brasil: Star+

Chile: ESPN Sur, Star+

Colombia: ESPN Sur, ESPN2 Colombia, Star+

Ecuador: ESPN Sur, Star+

México: Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN Sur, Star+

Perú: Star+, ESPN Sur

España: Movistar+, Movistar Laliga 1, Movistar Laliga

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: Star+, ESPN Sur

Venezuela: Star+, ESPN Sur

Tras la caída en el Clásico ante Real Madrid (2-1) y ante Rayo Vallecano (1-0) hace unos días, la directiva del club decidió cesar al neerlandés y nombró a Sergi Barjuan como DT interino. El nuevo líder del plantel arrancó con sus labores de inmediato, teniendo como principal objetivo encaminarlos nuevamente a la senda del triunfo.

La buena noticia en el equipo es que Sergio Agüero, uno de los refuerzos de esta temporada, ya está totalmente recuperado para jugar y acompañar a Memphis Depay en la zona ofensiva. Recordemos que Ansu Fati está sentido y todavía es duda, mientras que Ousmane Dembélé estará a la expectativa luego de volver a las prácticas esta semana.

Un triunfo será vital para Barcelona este fin de semana, aunque solo les servirá a fin de acortar distancias con los mejores clasificados. Actualmente, están en la novena casilla con 15 puntos, a cuatro del Atlético Madrid (6°), el último con boleto a competencia internacional, y a nueve de Real Sociedad, que lidera la tabla.

Alavés también tiene la necesidad de sumar, pero en su caso requieren alejarse de la zona de descenso: están en la casilla 16 con nueve unidades, salvándose solo por un punto. No obstante, los dirigidos por Javier Calleja llegan en buen momento, tras vencer 2-0 a Cádiz y 1-0 a Elche en esta semana.

Pese a la poca eficacia ofensiva, con solo cinco goles a favor en LaLiga Santander, vienen cosechando buenos resultados y Joselu (tres anotaciones) es la principal referencia de área. Esta vez tendrá que ser respaldado por Facundo Pellistri y Manu García, quienes deben estar en su mejor versión en la zona creativa.

Barcelona vs. Alavés: historial de partidos

En la lista de los 10 últimos partidos Barcelona vs. Alavés, la superioridad de los ‘Azulgranas’ se hace notar: ganaron en nueve ocasiones. La única vez que ‘Albiazules’ sumaron en esta lista de encuentros fue la temporada pasada, cuando lograron sacar en empate en casa.

13-02-2021: Barcelona 5-1 Alavés - LaLiga Santander

31-10-2020: Alavés 1-1 Barcelona - LaLiga Santander

19-07-2020: Alavés 0-5 Barcelona - LaLiga Santander

21-12-2019: Barcelona 4-1 Alavés - LaLiga Santander

23-04-2019: Alavés 0-2 Barcelona - LaLiga Santander

18-08-2018: Barcelona 3-0 Alavés - LaLiga Santander

28-01-2018: Barcelona 2-1 Alavés - LaLiga Santander

26-08-2017: Alavés 0-2 Barcelona - LaLiga Santander

27-05-2017: Barcelona 3-1 Alavés - Copa del Rey

11-02-2017: Alavés 0-6 Barcelona - LaLiga Santander

Alineaciones probables de Barcelona vs. Alavés

Barcelona: Marc-André Ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Eric García; Jordi Alba; Philippe Coutinho, Sergio Busquets, Gavi; Sergiño Dest, Sergio Agüero y Memphis Depay.

Alavés: Fernando Pacheco; Ximo Navarro, Víctor Laguardia, Florian Lejeune, Rubén Duarte; Toni Moya, Mamadou Loum; Facundo Pellistri, Manu García, Luis Rioja y Joselu.