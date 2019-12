Fútbol mundial







Barcelona vs. Alavés EN VIVO: Messi marcó con gran definición pero anularon el gol por dudoso offside [VIDEO] En el Barcelona vs. Alavés, por la jornada 18 de la Liga española, Lionel Messi anotó tras pase de Sergio Busquets pero el árbitro decidió no validar el gol del argentino por una posición adelante