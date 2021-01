El nombre de Eric García se ha mencionado en los últimos meses, siempre que se ha hablado de posibles fichajes del Barcelona. Con el mercado de pases abierto, aquella posibilidad existe, aunque para el entrenador cuadro azulgrana, Ronald Koeman, el arribo del defensa quizás se concrete para el curso 2021-22.

“He hablado con Pep para darle las felicidades por sus 50 años, pero no hemos hablado de Eric García porque no es mi trabajo. Sabemos que seguramente vendrá la temporada que viene y, si no es posible para este enero, lo aceptaremos y seguiremos adelante”, dijo el neerlandés este sábado en rueda de prensa.

A un día del choque ante Athletic Club, Koeman no quiso profundizar sobre el tema Eric García. “No sé si lo doy por perdido. Tengo que contestar como cada vez, que estoy para el partido de mañana. De momento no me interesa porque no es mi trabajo”, añadió.

Ya pensando en el rival de turno, Athletic Club, verdugo del Barcelona en la final de la Supercopa de España, Koeman destacó su trabajo en defensa. “Una cualidad del Athletic es sacar rendimiento en faltas, córners y sabemos que tienen mucha gente que va muy bien por arriba y hay que defender bien. Es su juego para buscar faltas en este sentido y será muy importante el árbitro”, comentó.

Luego de asegurar su pase a cuartos de final de la Copa del Rey, Barcelona se medirá este domingo con Athletic Club, por la jornada 21 de LaLiga Santander. El compromiso está pactado para las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Camp Nou y será transmitido por DirecTV Sports.