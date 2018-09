El Barcelona vs. Athletic Club se jugará este sábado (9:15 a.m. EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports), por la fecha 7 de la Liga Santander de España. El partido se disputará en el estadio Camp Nou de la provincia de Cataluña.

Sin Samuel Umtiti, lesionado, pero con el regreso de Clement Lenglet, Barcelona sale a recuperarse en LaLiga Santander luego de la estrepitosa caída en casa ante el excolero Leganés, en la que se vieron serios errores defensivos que terminaron costando la imbatibilidad en el torneo local.

Athletic, en tanto, ha ido de mas a menos en lo que va de LaLiga, porque después del triunfo ante Leganés en la primera fecha, cosechó 3 empates y viene de perder en casa ante Villarreal, por lo que caer en zona de descenso es cuestión de dos puntos que puedan remontar sus perseguidores. Una situación compleja para el cuadro vasco.

Barcelona vs. Athletic Club: horarios en el mundo



Perú - 9:15 a.m.

Colombia - 9:15 a.m.

Ecuador - 9:15 a.m.

Argentina - 11:15 a.m.

España - 4:15 p.m.

Chile - 11:15 a.m.

México - 9:15 a.m.

Uruguay - 11:15 a.m.

Brasil (Río de Janeiro) - 11:15 a.m.

Costa Rica - 8:15 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 10:15 a.m.

En el historial de enfrentamientos directos, FC Barcelona suma cuatro triunfos consecutivos contra Athletic Club en los últimos partidos. La postrera victoria del cuadro bilbaíno ante los 'culés' fue el 5 de enero de 2017 y desde ahí todo ha sido favorable para los blaugranas.

El Camp Nou se alista para ver el FC Barcelona vs. Athletic Club, donde el cuadro de Lionel Messi y compañía van en busca de mantener el primer lugar, aprovechando que esta fecha hay derbi madrileño, dos rivales directos en la lucha por el título.

FC Barcelona vs. Athletic Club: posibles alineaciones



FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Coutinho; Messi, Suárez y Dembélé.



Athletic Club: Unai; De Marcos, íñigo Martínez, Yeray, Yuri; Beñat, D. García, Muniain; Raúl García, Susaeta y Williams.