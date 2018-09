Barcelona vs. Athletic Club: Lionel Messi y Sergio Busquets no fueron titulares por este motivo En el Barcelona vs. Athletic Club, por la Liga española, el técnico del conjunto culé decidió dejar en el banco de suplentes a Lionel Messi y Sergio Busquets, pensando en lo que se le viene

Barcelona vs. Athletic Club: Lionel Messi y Sergio Busquets no fueron titulares por este motivo. (Foto: Reuters) Lionel Messi va al banco del FC Barcelona por primera vez en la temporada. (Foto: Reuters)