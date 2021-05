Barcelona y Atlético de Madrid se ven las caras este sábado en el Camp Nou por la jornada 25 de LaLiga. El equipo azulgrana necesita ganar si quiere seguir soñando con la posibilidad de levantar el trofeo español esta temporada; sin embargo, Diego Simeone y compañía no se la pondrán nada fácil.

El cuadro azulgrana hizo oficial el equipo minutos antes del inicio del partido con ninguna sorpresa. Lionel Messi será el encargado de liderar a los jugadores junto a Gerard Piqué. Antoine Griezmann era la duda, pero finalmente será parte del once desde el pitazo inicial.

En la zona defensiva, Óscar Mingueza será el encargado de acompañar a Piqué y Clemente Lenglet. Seguiño Dest y Jordi Alba serán los laterales en el habitual 3-5-2 de Ronald Koeman.

Por su parte, en el ‘Cholo’, tenía como principal duda la incorporación de Ángel Correa y Joao Félix. Finalmente, el argentino será la principal arma de ataque junto a Luis Suárez, mientras que el portugués tendrá que esperar su turno en el banco de suplentes.

Quien no será titular es Geoffrey Kondogbia, quien ensayó con el primer equipo en los entrenamientos. El francés no cuajó un gran partido ante el Elche, generando que Simeone no termine de apostar por él.

Barcelona vs. Atlético de Madrid: alineaciones confirmadas

Barcelona: Ter Stegen, Lenglet, Pique, Mingueza, Busquets, Dest, Alba, Pedri, De Jong, Griezmann, Messi

Atletico Madrid: Oblak, Hermoso, Felipe, Savic, Trippier, Llorente, Koke, Lemar, Carrasco, Suarez, Correa

Barcelona vs. Atlético de Madrid: la alineación confimada del equipo azulgrana. (Captura: Twitter)

Barcelona vs. Atlético de Madrid: la alineación confimada del equipo colchonero. (Captura: Twitter)