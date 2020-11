Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO y EN DIRECTO se miden este sábado 21 de noviembre en el Wanda Metropolitano por la décima jornada de LaLiga Santander. Los dirigidos por Ronald Koeman quieren continuar por la senda del triunfo para alcanzar la parta alta de la tabla, mientras que los de Diego Simeone sueñan con ser los líderes del torneo. Sigue el MINUTO A MINUTO del partido.

Una victoria permitiría al Atlético alcanzar en la punta de la tabla al equipo vasco, siempre que la Real Sociedad sea derrotado el domingo en su visita al ascendido Cádiz (6º).

Barcelona vs. Atlético de Madrid: horarios y canales

Perú: 15:00 / ESPN

15:00 / ESPN México: 14:00 / Sky HD

14:00 / Sky HD Chile: 17:00 / ESPN

17:00 / ESPN Colombia: 15:00 / ESPN

15:00 / ESPN Argentina: 17:00 / ESPN

17:00 / ESPN Uruguay: 17:00 / ESPN

17:00 / ESPN Venezuela: 16:00 / ESPN

16:00 / ESPN Bolivia: 16:00 / ESPN

16:00 / ESPN Ecuador: 15:00 / ESPN

15:00 / ESPN Estados Unidos: 13:00 / Bein Sports

13:00 / Bein Sports España: 21:00 / Mitele Plus y Movistar LaLiga

¿Cómo llegan Barcelona y Atlético de Madrid?

Los rojiblancos afrontan el encuentro con la baja sensible de Luis Suárez, que dio positivo en Covid-19 en la concentración con su selección.

A la que se añaden las del mexicano Héctor Herrera y el montenegrino Stefan Savic, lesionados ambos también con su selección durante el parón internacional.

La tregua de selecciones tampoco ha perdonado al Barça, que no podrá contar con Sergio Busquets, víctima de un leve esguince en la rodilla.

Los azulgranas, octavos a nueve puntos del líder, pero con dos partidos menos, buscan tres puntos que los acerquen al quinteto de cabeza de la clasificación.

El Barça, que tampoco podrá contar con su prodigio Ansu Fati, tras pasar por el quirófano para operarse del menisco, acumula dos partidos oficiales ganando y quiere seguir por esa senda ante el único equipo que se mantiene invicto en Laliga.

🔊 @RonaldKoeman : "No entiendo que juguemos todos los partidos fuera de casa a las 9 de la noche" pic.twitter.com/voYCh8TxLP — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 20, 2020

“No he visto en ningún momento que haya un problema. Son chorradas”, zanjó el técnico del Barcelona Ronald Koeman este viernes cuando le preguntaron por la relación entre Lionel Messi y Antoine Griezmann, en rueda de prensa en la víspera del duelo ante el Atlético en la décima jornada de Liga.

“Por un lado, puedo entender que Leo se cabrease. En mi opinión, hay que respetar mucho más a gente como Messi. Después de un viaje, preguntar a Messi sobre Antoine es una falta de respeto. Podéis crear polémica”, dijo Koeman a los periodistas.

“Yo no he visto en ningún momento que haya un problema entre los dos. Hay suficientes imágenes en las que se ve que trabajan bien. No soy partidario de buscar problemas. Alguien ha dicho algo y ese alguien no es cliente de Griezmann hace años. Son chorradas”, añadió.

Barcelona vs. Atlético de Madrid: apuestas

