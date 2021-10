Barcelona y Atlético de Madrid chocan este sábado 02 de octubre por la Jornada 8 de LaLiga Santander desde el Wanda Metropolitano. El partido podrás verlo en vivo y en directo por ELCOMERCIO.PE pero también te dejaremos todas las opciones por TV para seguir la transmisión minuto a minuto. Este encuentro enfrenta al segundo lugar, el equipo ‘Colchonero’ que dirige Diego Simeone ante un club blaugrana de Ronald Koeman que anda en crisis, que aún no ha podido meterse a zona de clasificación para algún torneo internacional, pues ocupa la sexta ubicación con 12 puntos. Revisa aquí todos los detalles de este partido: en qué canal verlo, las posibles alineaciones y a qué hora empieza el Atlético vs. Barcelona.

Canales de TV para ver Barcelona vs. Atlético de Madrid

Argentina | DIRECTV Sports

Bolivia | Tigo Sports Bolivia

Brasil | ESPN Brasil, Star+, NOW NET e Claro, GUIGO

Chile | DIRECTV Sports

Colombia | DIRECTV Sports

Ecuador | DIRECTV Sports

México | Sky Sports, Blue To Go Video

Perú | DIRECTV Sports

Paraguay | DIRECTV Sports

España | Movistar Laliga 1, Movistar+, Movistar Laliga

Estados Unidos | ESPN+

Uruguay | DIRECTV Sports

Venezuela | DIRECTV Sports

Barcelona vs. Atlético de Madrid: horarios del partido

España: 21:00 horas

Perú: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos (este): 15:00 horas

Estados Unidos (pacífico): 12:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Centroamérica: 13:00 horas

La palabra de Simeone previo al Barcelona-Atlético

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, expresó este viernes su “respeto” por su colega del FC Barcelona, Ronald Koeman, al que todos ven con un pie fuera del club, asegurando que “ha demostrado personalidad”.

“Seguramente estará en una situación incómoda y del lado nuestro, de los entrenadores que somos colegas de él, lo respetamos como entrenador y lo hará bien siempre”, afirmó Simeone en la rueda de prensa previa al partido de Liga del sábado contra el Barcelona.

“Respeto mucho a Koeman, ha demostrado mucha personalidad y le deseo lo mejor”, añadió el técnico rojiblanco, quien no cree que la difícil situación que atraviesa el Barcelona lo haga menos peligroso.

Así vive Koeman la previa del Barcelona vs. Atlético de Madrid

El técnico de Barcelona también brindó una conferencia de prensa donde aclaró lo siguiente: “A mí no me han dicho nada (desde el club). El presidente ha estado aquí, pero no lo he visto, estábamos preparando el partido de mañana, luego entrenamiento, entonces no le he visto. Sigo igual, pero tengo orejas y ojos, se filtran muchas cosas”, dijo Koeman.

“Estoy harto de tener que defenderme a mí mismo. No tiene sentido. No es para hoy, pero un día, me gustaría hablar bien de todo lo que pienso de todo esto”, añadió el entrenador holandés.

Posibles alineaciones del Barcelona - Atlético por LaLiga

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Araújo, Piqué, Dest o Jordi Alba; Frenkie de Jong, Busquets, Gavi; Coutinho, Luuk de Jong y Memphis Depay

Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Giménez, Mario Hermoso; Trippier, Koke, Marcos Llorente, Carrasco; Lemar; Griezmann o Correa y Luis Suárez