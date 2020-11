Lionel Messi no tuvo la mejor semana en Barcelona. El argentino llegó procedente de Argentina luego de jugar las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y recibió la noticia de que el ex agente de Antoine Griezmann lo señalaba como alguien que no se llevaba bien con el 100% plantel, generando desazón en él.

A pesar del mal momento, esta tarde, ‘Lio’ pude tener un momento agradable en el partido ante el Atlético de Madrid por la jornada 10 de Liga Santander. Está a tan solo tres goles de igualar la gesta de 643 que logró Pelé vistiendo la camiseta de Santos.

De anotar un ‘hat trick’ ante el ‘Aleti’, Messi se convertiría en el jugador con más anotaciones con un mismo club en partidos oficiales.

Es cierto, no es tan fácil que el ‘10′ del Barcelona anote tres goles ante los dirigidos por Diego Simeone, pero existen precedentes para pensar que es posible.

En la historia, Messi lleva tres tripletes ante los rojiblancos, 2 en Liga en el Camp Nou y uno en la Copa del Rey en el Vicente Calderón. En toda su carrera va por los 48.

Atlético de Madrid es una de las víctimas favoritas del argentino. Ha anotado 32 goles en 41 partidos contra los colchoneros. Van 26 tantos por Liga, 5 en la Copa y uno en la Supercopa de España.

Barcelona vs. Atlético de Madrid: la previa

En la previa del partido, el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, negó el viernes la supuesta mala relación entre Lionel Messi y Antoine Griezmann, en medio de comentarios del exagente del francés sobre algunas actitudes del argentino.

A principios de mes, el exagente de Griezmann, Eric Olhats, dijo a France Football que el argentino tenía un problema con el atacante, lo que llevó al capitán del elenco azulgrana a arremeter contra los periodistas a su regreso Barcelona tras los partidos de clasificación para el Mundial disputados con Argentina.

Al ser cuestionado el viernes, en la previa del partido contra el Atlético de Madrid, por la relación entre Messi y Griezmann, Koeman dijo que ambos se llevaban bien.

“Puedo entender que Leo esté cabreado. Hay que respetar mucho más a Leo después de un viaje tan largo y preguntar sobre el tema de Antoine es una falta de respeto”, dijo el DT a periodistas. “Puede ser intención vuestra crear una polémica. Yo no he visto que haya enfrentamiento. Son chorradas”.

