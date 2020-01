Fútbol mundial







Barcelona vs. Atlético de Madrid: El bus de los culés se perdió en Yeda porque el chofer no se ubicó en la ciudad La llegada del equipo catalán a Arabia Saudí dejó una anécdota para recordar. El conductor del bus del Barcelona no se ubicó en Yeda previo al partido entre Barcelona vs. Atlético de Madrid por las semifinales de la Supercopa de España.