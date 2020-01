Por la semifinal de la Supercopa de España, Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan desde las 20:00 horas (horario español) de este jueves 9 de enero en el King Abdullah Sports City, de Arabia Saudita, y que será transmitido a través de las señales de Movistar+ y Mitele Plus. Mientras que en Perú, y en todo América Latina, se podrá ver vía DIRECTV Sports desde las 14:00 horas.

No olvides que El Comercio, desde su página web, transmitirá también el minuto a minuto del Barcelona vs. Atlético de Madrid, además te brindará toda la información sobre la Supercopa de España, con goles, polémicas del VAR, estadísticas, y demás detalles para que disfrutes de este partido de fútbol en vivo y en directo.

▷ Fútbol en vivo: detalles para ver en directo los partidos de la semana

▷ Champions League 2019-2020 en vivo: conoce cómo seguir en directo los partidos por los octavos de final

Barcelona vs. Atlético de Madrid: canales de TV de España para ver la semifinal de la Supercopa. | Foto: AFP

Canales de TV de España y del mundo para ver Barcelona vs. Atlético Madrid

España: Movistar+ y Mitele Plus

Argentina: DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Brasil: Watch ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Colombia: DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Ecuador: DIRECTV Sports y DIRECTV Play

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú: DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Uruguay: DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Venezuela: DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Estados Unidos: ESPN Deportes+, ESPN 3, ESPN Deportes

Previa del Barcelona vs. Atlético de Madrid:

Con equipo titular, así afrontará Barcelona este importante duelo por la semifinal de Supercopa de España ante Atlético de Madrid. A pesar de haber citado a 7 jugadores del equipo filial, Ernesto Valverde mandará al campo a Lionel Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann, los mejores jugadores de su ataque y el tridente ofensivo más poderoso de la actual temporada de LaLiga Santander.

El novedoso formato de la actual Supercopa de España no ha caído bien en tienda blaugrana pues el entrenador del cuadro catalán expresó su malestar por exponer a su equipo a disputar un partido (en el mejor de los casos dos) de alto nivel pues los rivales son equipos históricos como Valencia, Real Madrid y Atlético de Madrid.

“Ahora ha cambiado, vamos a ver, los partidos son más atractivos para el público, implica más emoción, pero desde el punto de vista deportivo, campeón de LaLiga hay uno (el año pasado el Barcelona), y campeón de Copa solo hay uno (Valencia)”, manifestó.

“El dato objetivo es que en cinco Supercopas, en las tres primeras mi equipo tuvo que jugador la vuelta fuera, la última en campo neutral (Tánger) y ahora con cuatro equipos. Se me hace extraño jugar la Supercopa con cuatro equipo, pero es lo que hay. Si me dan a elegir, preferiría el formato anterior”, añadió Ernesto Valverde.

▷ Barcelona vs. Atlético Madrid por TV: qué canales y cómo ver online la Supercopa de España

▷ Barcelona vs Atlético Madrid en directo: canales de TV y cómo ver gratis la Supercopa de España

Barcelona vs. Atlético de Madrid: Messi, Suárez y Griezmann irán desde el inicio. | Foto: AFP

Barcelona no podrá contar con la presencia del portero alemán Marc Andre Ter Stegen, ni tampoco con Osumane Dembelé ni Arthur Melo. La baja del portero es la más sensible, pues fue él quien prácticamente le dio el triunfo a Barcelona en el último duelo que afrontó ante Atlético de Madrid. El germano tuvo una impresionante actuación y evitó goles, desde todos los ángulos, del conjunto ‘colchonero’.

‘Atleti’ sabe que un triunfo ante Barcelona sería un punto de inflexión en la temporada, que hasta el momento se ha presentado como irregular para el equipo que es dirigido por Diego Simeone. Dicho esto, atraviesa su mejor racha con solo cuatro triunfos consecutivos.

El ‘Cholo’ Simeone no ha podido encontrar la fórmula para vencer a Barcelona pues hasta el momento de 26 partidos que ha disputado ante los blaugranas solo ha conseguido dos triunfos: ambos de local y en los cuartos de final de la Champions League (1-0 en 2013-14 y 2-0 en 2015-16). La única duda que tiene en el armado del once inicial es la titularidad de Koke Resurrección o el mexicano Héctor Hererra.

Cabe resaltar que el ganador de este duelo se enfrentará a Real Madrid en la gran final de la novedosa Supercopa de España, pues la ‘Casa Blanca’ venció con autoridad por 3-1 a Valencia.

Barcelona vs. Atlético Madrid, alineaciones probables:

Barcelona: Neto; Sergi Roberto o Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Rakitic; Messi, Griezmann y Luis Suárez.

Atlético Madrid: Oblak, Trippier, Felipe, Giménez, Lodi; Correa, Herrera o Koke, Thomas, Saúl; Joao Félix y Morata

Barcelona vs. Atlético Madrid: Lionel Messi fue el último verdugo del duelo entre ambos. | Foto: AFP

¿Qué es Barcelona?

Fútbol Club Barcelona, conocido mundialmente como Barcelona, es una entidad polideportiva de España, y que fue fundado como club de fútbol el 29 de noviembre de 1899. Ha sido la casa de futbolistas que quedaron en la historia del balompié como Johan Cruyff, Diego Armando Maradona, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho y Lionel Messi.

Revolucionó el fútbol en 2009 al ser el único equipo en lograr los seis títulos que disputó en el año: LaLiga Santander, Copa del Rey, Champions League, Supercopa de Europa, Supercopa de España y Mundial de Clubes, todo esto al mando de Josep Guardiola, considerado el mejor entrenador en la historia del Barcelona.

Apodos: ‘Azulgrana’, ‘blaugranas’ y ‘culés’

Presidente: Josep María Bartomeu

Entrenador: Ernesto Valverde

Estadio: Camp Nou

Fecha de fundación: 29 de noviembre de 1899

Últimos partidos de Barcelona

04/01/20 | Espanyol 2-2 Barcelona | LaLiga

21/12/19 | Barcelona 4-1 Alavés | LaLiga

18/12/19 | Barcelona 0-0 Real Madrid | LaLiga

14/12/19 | Real Sociedad 2-2 Barcelona | LaLiga

10/12/19 | Inter de Milán 1-2 Barcelona | Champions League

¿Qué es Atlético de Madrid?

Club Atlético de Madrid, reconocido como Atlético Madrid, es ahora un club de fútbol en España, que fundado el 26 de abril de 1903 y es uno de los clubes más laureados del fútbol español, y por el que pasaron jugadores de la talla como Luis Aragonés, Adrián Escudero, Diego Simeone, Fernando Torres, Diego Forlán, Radamel Falcao y Antoine Griezmann.

Tras volver al ascenso, Atlético de Madrid pasó un largo camino para ser considerado nuevamente como uno de los clubes más importantes del mundo. Fue campeón intercontinental en 1974 y tres veces campeón de la Europa League y Supercopa de Europa. Además de disputar 14 ediciones de Champions League y alcanzar 3 subcampeonatos.

Apodos: ‘Atleti’, ‘colchoneros’ y ‘rojiblancos’

Presidente: Enrique Cerezo

Entrenador: Diego Simeone

Estadio: Wanda Metropolitano

Fecha de fundación: 26 de abril de 1903

Últimos partidos de Atlético de Madrid

04/01/20 | Atlético Madrid 2-1 Levante | LaLiga

22/12/19 | Real Betis 1-2 Atlético Madrid | LaLiga

14/12/19 | Atlético Madrid 2-0 Osasuna | LaLiga

11/12/19 | Atlético Madrid 2-0 Lokomotiv Moscú | Champions League

06/12/19 | Villarreal 0-0 Atlético Madrid | LaLiga

Revisa los horarios del Barcelona vs. Atlético Madrid

México: 13:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Paraguay: 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

España: 20:00 horas

Italia: 20:00 horas

Francia: 20:00 horas

Alemania: 20:00 horas

TE PUEDE INTERESAR: