El delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, en racha con siete goles en los últimos dos partidos y el 'póquer' anotado al Leganés (4-0) se encontrará mañana domingo (10:15 a.m. EN DIRECTO EN VIVO ONLINE por ESPN e ESPN Play) con el Barcelona, duelo clave en la lucha por la liga y con el morbo del interés del club culé por su fichaje.

Nadie duda que el menudo punta galo es hoy el hombre del momento, en el Atlético y en LaLiga. Con un inicio de temporada menos resolutivo de lo habitual, el nuevo año 2018 ha tenido para el de Macon (Francia) un efecto reconstituyente, en su juego y en sus goles.

Barcelona vs. Atlético de Madrid: horarios en el mundo

Perú 10:15 a.m.

Colombia 10:15 a.m.

México 9:15 a.m.

Argentina 12:15 p.m.

Chile 12:15 p.m.

España 4:15 p.m.

Estados Unidos (Florida) 10:15 a.m.

Trece tantos en otros tantos encuentros disputados durante el nuevo año entre todas las competiciones, siete goles ante Leganés y Sevilla, y cinco asistencias durante el nuevo año recién estrenado, que demuestran su gran trascendencia en el juego del Atlético.

El gran momento de Griezmann se ha visto acompañado por la inclusión del delantero hispanobrasileño Diego Costa en las alineaciones, retornado del Chelsea inglés en septiembre e inscrito en enero tras terminar la sanción de la FIFA al

El punta de Lagarto (Brasil), que lleva ya cinco goles y cuatro asistencias, tres para Griezmann precisamente, aporta al punta galo otros imponderables en el juego: fija a los centrales y pelea con ellos, dando más libertad al galo, y sus caídas a las bandas abren espacios por los que penetra el '7' rojiblanco.

Ehora bien, el gran momento de Griezmann, y de todo el Atlético, se pone a prueba este domingo en el Camp Nou ante el Barcelona con LaLiga Santander en juego, ya que los últimos tropiezos de los azulgrana han acortado la ventaja del conjunto entrenado por Ernesto Valverde a apenas cinco puntos. Que podrían ser dos si el Atlético se hace con la victoria.

En este escenario de Barcelona, en el que el conjunto rojiblanco cosechó su último título de Liga, en el curso 2013-14 contra el Barcelona del argentino Gerardo Martino, con un 1-1, goles del chileno Alexis Sánchez y empate para lograr el título del uruguayo Diego Godín; todos los focos estarán sobre Griezmann.

No solo por su buen momento futbolístico, sino por el morbo de ver a un jugador que gusta mucho en el barcelonismo, que los medios locales dan por fichado para la próxima temporada, y sobre el que el Atlético ya tuvo que dar un toque al Barcelona hace tres meses.

Los "reiterados contactos" con el jugador por parte de la entidad azulgrana aducidos por el Atlético llevaron al club madrileño en diciembre a elevar una queja ante la FIFA, con el argumento de que un club no puede contactar con un jugador con contrato en vigor de un rival en competiciones en juego, ya que el club rojiblanco entendía que podía considerarse una alteración de la competición.

Si bien sobre el resultado de la queja no ha trascendido nada, la propia reclamación ante el máximo organismo del fútbol mundial denota que algún tipo de acercamiento por parte del Barcelona ha habido, sobre un jugador que renovó su contrato el pasado verano, después de varios devaneos públicos con su salida a varios clubes europeos del propio Griezmann que quedaron finalmente en nada.

El punta galo tiene una cláusula de 200 millones de euros hasta el 1 de julio, fecha a partir de la cual se reduce su precio a la mitad. El Atlético ha expresado recientemente, por boca de su consejero delegado Miguel Ángel Gil, que "volverá a hacer un esfuerzo" este verano para que se quede.

Griezmann también ha buscado en las últimas fechas acercarse a la afición rojiblanca, con la que tuvo un mal gesto en el partido contra el Valencia cuando le pedían que siguiera atacando con 1-0 a favor y él decidió contemporizar e hizo un gesto de mandar callar a la grada. Partidos después, cerró la herida con aplausos para los aficionados, respondidos afirmativamente por el respetable.



Preguntado tras el partido del Leganés en qué cosas se equivocó, el francés fue muy claro: "En todo lo que he podido decir y en mandar callar a la afición, pero ojalá tenga su cariño hasta el final. Eran momentos del partido en los que pensaba que lo mejor era tener el balón. Ahora estamos disfrutando todos", explicó en declaraciones a 'Bein Sports' tras el encuentro.

"Y, como en la vida, fuera de lo deportivo te puedes equivocar a veces y a veces no. Estoy demostrando en el campo que quiero mucho a este club y a todos los compañeros", añadió en rueda de prensa minutos después el francés, que afirmó que está "muy feliz" en Madrid y que tiene "mucho que aprender" de Simeone y sus compañeros.

Con este caldo de cultivo, el punta galo se presenta junto al Atlético en el Camp Nou con el objetivo de pelearle la Liga al equipo que le pretende para la próxima temporada. Está "concentrado en hacer algo grande" con su actual club y en el Mundial con Francia y no quiere pensar más allá.

En lo puramente futbolístico, se ha enfrentado en 23 ocasiones contra el Barcelona, diez como jugador de la Real Sociedad de San Sebastián entre Liga y Copa del Rey; y trece con el Atlético, entre Liga, Copa y Liga de Campeones.

En esos encuentros ha logrado la victoria cuatro veces, empatado cinco y perdido 14, ha anotado seis goles (dos con la Real y cuatro con el Atlético) y ha dado cuatro asistencias. Su recuerdo más dulce seguramente será la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones 2015-16, cuando anotó un doblete que certificó el pase a la siguiente ronda del Atlético, subcampeón europeo ese año.

Sin embargo, en la Liga con el Atlético, como le ocurre a su entrenador Simeone, nunca ha ganado al Barcelona, con cinco derrotas y dos empates en siete duelos contra el conjunto azulgrana. Con la Real llegó a ganar tres veces al Barcelona, las tres en Anoeta.

Tampoco ha logrado marcar nunca en su carrera en el Camp Nou, ya que sus goles contra el conjunto culé siempre han sido en campo propio.

"Vamos a Barcelona a intentar hacer algo bonito allí", señaló el jugador nada más concluir el duelo del pasado miércoles con el 'póker' ante el Leganés. "Algo bonito" para su racha, para mantener viva la Liga, y con el morbo de enfrentarse a un Barcelona que le pretende para la próxima temporada.