Barcelona y Atlético Madrid juegan este jueves 9 de enero desde las 14:00 horas en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita por la segunda semifinal de la Supercopa de España. Con Lionel Messi, el equipo de Ernesto Valverde buscará la clasificación a la última instancia en un partido que será transmitido vía DirecTV Sports, Movistar Liga de Campeones y otros canales que te daremos a continuación.

En España, el Barcelona vs. Atlético Madrid será televisado en directo el martes 10 de diciembre a las 21:00 horas por los canales Movistar Liga de Campeones (canal 50), Movistar Liga de Campeones 2 (canal 52), mitele PLUS y LaLiga TV Bar, a través de los operadores Movistar, Orange y Mitele, que ofrecerán el partido en Internet y con acceso desde tu móvil, tablet, ordenador o Smart TV.

Por otro lado, diferentes canales Internacionales de TV ofrecen ver el partido Barcelona vs. Atlético de la Supercopa de España en directo a través de sus plataformas. Por ejemplo, en Estados Unidos puede verse en vivo a partir de las 14:00 (02:00 PM, Washington) y las 11:00 (11:00 AM, Los Ángeles), a través de los siguientes canales: ESPN Deportes.

En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil, el partido Barcelona contra Atlético de Madrid podrá verse en vivo a través de los siguientes horarios y canales de televisión: DIRECTV Sports, ESPN Deportes y SKY Sports.

Yeda proporciona una nueva ocasión al conjunto rojiblanco. Es el Atlético un conjunto en alza en los últimos partidos. Acumula tres triunfos seguidos en Liga y ya es tercero. Dejó atrás las dudas que generó tiempo atrás y que ahora invaden, en parte, a su adversario.

Uno de los tridentes ofensivos más letale del mundo la tiene el Barcelona: Lionel Messi, Antoine Griezmann y Luis Suárez, estarían desde la partida. (AFP)

Alineaciones posibles para el partido de hoy

Barcelona: Neto; Sergi Roberto o Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Rakitic; Messi, Griezmann y Luis Suárez.

Atlético Madrid: Oblak, Trippier, Felipe, Giménez, Lodi; Correa, Herrera o Koke, Thomas, Saúl; Joao Félix y Morata.

¿Cómo llega el Barcelona?

Lionel Messi, que ha marcado ya treinta goles al conjunto rojiblanco, encara la ‘transición’ del conjunto rojiblanco. Fue precisamente tras la derrota encajada ante el cuadro azulgrana, el pasado 2 de diciembre, cuando Diego Pablo Simeone situó a su equipo en un período transitorio en la presente campaña, aunque días después lo matizó.

El Barcelona está en Yeda desde el martes. No acudieron a Arabia Saudí ni Ousmane Dembelé, ni Arthur Melo ni Marc Andre Ter Stegen. La baja del meta alemán es la más relevante del conjunto de Ernesto Valverde, que ha citado a varios jugadores del filial.

Los porteros Iñaki Peña y Arnau Tenas además de Riqui Puig, Collado y Araújo. Ter Stegen frenó al cuadro de Simeone en el encuentro de Liga de hace un mes. El portero germano tuvo una actuación portentosa y evitó los goles del conjunto rojiblanco.

El resto está a las órdenes de Valverde, que aspira a la conquista del primer título del curso para sosegar el entorno y confirmar las expectativas de su equipo.

¿Cómo llega el Atlético Madrid?

El Atlético de Madrid viajó este martes a Arabia Saudí con una sola duda del once ante el Barcelona, Koke Resurrección o Héctor Herrera. Disfruta de su mejor racha de la temporada, cuatro victorias; y con la ambición de siempre para asaltar su octavo título de la era Simeone.

Una Liga (2013-14), una Copa del Rey (2012-13), una Supercopa de España (2014), dos Ligas Europa (2011-12 y 2017-18) y dos Supercopas continentales (2012 y 2018) marcan la época con más éxitos de la historia del club rojiblanco, pero también disparan la exigencia sobre un equipo que eleva su capacidad y su presupuesto sin pausa.

En ese sentido, el Atlético afronta el desafío que le supone la Supercopa de la ciudad saudí de Yeda en un buen momento, aliviado y revitalizado por cuatro victorias seguidas, tres en la Liga (2-0 al Osasuna, 1-2 al Betis y 2-1 al Levante) y una en la Liga de Campeones (2-0 al Lokomotiv Moscú), después de atravesar un tramo de cinco triunfos en 18 choques, con muchas dudas y muy pocas certezas.

El conjunto rojiblanco es otro respecto a hace mes y medio, sobre todo por los resultados, mientras Simeone estabiliza un once que previsiblemente mantendrá en la semifinal contra el Barcelona, con una sola duda a resolver en el último entrenamiento antes del encuentro, este mismo miércoles en Yeda.

De momento, el capitán del Atlético se entrena desde el pasado viernes al mismo ritmo del grupo, el lunes formó parte de la primera prueba del once y este martes entró en la convocatoria de 25 jugadores del técnico para el viaje a Arabia Saudí, al igual que Stefan Savic, quince partidos después, y Sime Vrsaljko, fuera de la competición desde el pasado febrero por una grave lesión de rodilla.

La alternativa a Koke, que aún no tiene el alta médica, es Héctor Herrera. El medio centro mexicano le ha dado un plus al Atlético desde su jerarquía, su visión o su sentido táctico en cuanto ha tomado un protagonismo que no tenía en el principio de la campaña, pero podría partir de suplente en Yeda, entre la recuperación de Koke y el incontestable momento de Ángel Correa por la banda derecha.

El Barcelona, ganador de la última Supercopa frente al Sevilla en agosto de 2018, busca revalidar el título en un nuevo formato de la competición como cuadrangular. (AFP)

Canales de TV para ver el Barcelona vs. Atlético

Argentina: DirecTV Sports Argentina

Chile: DirecTV Sports Chile

Ecuador: DirecTV Sports Ecuador

México: Blue To Go Video EveryWhere

Perú: DirecTV Play Deportes, DirecTv Sports Perú

España: Movistar+, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: ESPN Deportes+, ESPN Deportes

Uruguay: DirecTV Play Deportes, DirecTV sports Uruguay

Venezuela: DirecTV Play Deportes, DirecTV Sports Venezuela

Horarios por país

Perú: 14:00 horas

España: 20:00 horas

México: 13:00 horas en Ciudad de México

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas en Brasilia

Colombia: 14:00 horas

Chile: 16:00 horas en Santiago

Ecuador: 14:00 horas en Quito

Uruguay: 16:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

