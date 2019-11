Barcelona tendrá la oportunidad de mantener el liderato de LaLiga Santander, cuando enfrente a Celta de Vigo, desde las 15:00 horas de este sábado 9 de noviembre, por la fecha 13 del fútbol español, en el estadio Camp Nou.

Barcelona vs. Celta de Vigo será transmitido por ESPN en diferentes países de América Latina, pero si estás en territorio español lo puedes ver por Movistar LaLiga, Mitele Plus y Movistar+. Recuerda también que lo podrás seguir en tu móvil o tablet a través de ESPN Play.

No olvides que El Comercio, a través de su página web, transmitirá el minuto a minuto del Barcelona vs. Celta de Vigo. Además, te informará con todos los detalles de LaLiga Santander con estadísticas, tablas de posiciones, goles, polémicas, y cómo y dónde ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

Aquí, Barcelona vs. Celta de Vigo en vivo: sigue la transmisión en directo desde el Camp Nou. | Foto: AFP

Barcelona tiene una nueva prueba para continuar siendo líder de LaLiga Santander, ante un Celta de Vigo que llegará al Camp Nou luego de haber destituido a su técnico y con uno nuevo, el exbarcelonista Óscar García Junyent, cuya apuesta es exponer su metodología ‘cruyffista’.

El equipo de Ernesto Valverde tiene un objetivo claro: el triunfo al precio que sea para evitar que Real Madrid le arrebate el líderato y, sobre todo, que la situación se calme en el equipo, después del deslucido empate en casa contra el Slavia Praga (0-0) por Champions League y caída la fecha pasada ante Levante (3-1) en LaLiga Santander.

Pero gracias a los tropiezos de rivales directos, Barcelona sigue manteniéndose en el liderato, el cual defenderá este sábado sin uno de sus titulares: el lateral izquierdo Jordi Alba, quien recayó de una antigua lesión y estará fuera de las canchas por un mes.

Luis Suárez será baja un partido más por lesión. Y se espera que tras la última actuación de Ousmane Dembélé, quien acabó siendo sustituido, el tridente ante Celta de Vigo apunta a dos indiscutibles como Antoine Greizmann y Lionel Messi, al que se podría sumar el joven Ansu Fati.

Barcelona vs. Celta de Vigo: los culés necesitan la victoria pues suman dos partidos sin conseguir el triunfo. | Foto: AFP

Por su parte, el Celta de Escribá, no tenía gol -seis tantos en doce partidos- y cometía errores infantiles y graves en defensa. Estos son los problemas que deberá resolver cuanto antes el técnico catalán Óscar García Junyent, que en su presentación fue claro: quiere un equipo que sea protagonista con el balón.

Su apuesta por el fútbol ofensivo es innegociable. La duda está en si apostará por el clásico 4-3-3 de la “escuela blaugrana” o variará de sistema por la falta de extremos puros en la plantilla. Tiene dos alternativas: jugar con un delantero solo y tres jugadores por detrás o mantener el 4-4-2 que venía utilizando Escribá.

Óscar García no revolucionará el once, pero sí medita retocar algunas piezas. Juncá tiene opciones de entrar en el lateral izquierdo, y el internacional turco Okay Yokuslu de recuperar la titularidad en el centro del campo. Si Aspas actúa en la línea de tres volantes, el uruguayo Toro Fernández se mantendría en ataque.

Barcelona - Celta de Vigo, alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Arthur, Busquets, De Jong; Ansu Fati, Messi y Griezmann.

Celta de Vigo: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Aidoo, Araujo, Juncá; Okay, Lobotka; Brais Méndez, Aspas, Denis Suárez; Gabriel Fernández.

Barcelona y Celta de Vigo: horarios en el mundo

Perú: 15:00 horas

España: 21:00 horas

Colombia: 15:00 horas

México: 15:00 horas

Estados Unidos: 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Barcelona vs. Celta de Vigo: canales de TV en el mundo

País Canales de TV Perú DIRECTV Sports y DIRECTV Play México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere Estados Unidos Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT Argentina DIRECTV Sports, DIRECTV Play Colombia DIRECTV Sports, DIRECTV Play Chile DIRECTV Sports, DIRECTV Play Ecuador DIRECTV Sports, DIRECTV Play España Mitele Plus, Movistar LaLiga y Movistar+ Uruguay DIRECTV Sports, DIRECTV Play Venezuela DIRECTV Sports, DIRECTV Play

