Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO: hoy EN DIRECTO por la fecha 36 de LaLiga Santander

Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO EN DIRECTO vía DirecTV Sports: se miden este sábado 4 de mayo por la jornada 36 de LaLiga Santander. El partido se jugará en el Estadio de Balaídos (1:45 p.m. hora de Perú / 21:45 horas de España).

Ya con el título de la liga española en el bolsillo, Barcelona tendrá su antepenúltima presentación en la competencia, en casa de Celta de Vigo, y con la mirada puesta en el duelo de vuelta de semifinales de la Champions League, en Anfield, frente a Liverpool.

Barcelona vs. Celta de Vigo: horarios del partido

México - 1:45 p.m.

Ecuador - 1:45 p.m.

Perú - 1:45 p.m.

Colombia - 1:45 p.m.

Bolivia - 2:45 p.m.

Chile - 2:45 p.m.

Paraguay - 2:45 p.m.

Argentina - 3:45 p.m.

Uruguay - 3:45 p.m.

España - 8:45 p.m.

Barcelona vs. Celta EN VIVO: qué canales transmiten en directo el partido

Argentina DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Bolivia Tigo Sports Bolivia

Brasil Watch ESPN Brasil, ESPN no Brasil

Canadá beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, Radio Barca, DAZN, beIN SPORTS en Español

Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

China QQ Sports Live, PPTV Sport China

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Comoras SuperSport 7

Costa Rica Sky HD

República Dominicana SportsMax App, SportsMax 2, Sky HD

Ecuador DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador Sky HD

Francia beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania DAZN

Guatemala Sky HD

Haití SportsMax App, SportsMax 2

Honduras Sky HD

Internacional Facebook Live, Radio Barca, Bet365

Italia DAZN

Jamaica SportsMax 2, SportsMax App

Japón DAZN, SportsNavi Live, WOWOW

Corea del Sur SPOTV ON 2, SPOTV+

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Países Bajos Ziggo Sport Voetbal

Nueva Zelanda beIN SPORTS 2 New Zealand, beIN Sports Connect New Zealand

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Perú DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Portugal Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico, SportsMax App, SportsMax 2

España Movistar+, Movistar Partidazo

Trinidad y Tobago DIRECTV Sports Caribbean, SportsMax 2, SportsMax App

Reino Unido Premier Sports 1, Onefootball, Eleven Sports 1 UK

Estados Unidos beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Radio Barca, Fanatiz USA

Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

La goleada de 3-0 -conseguida por Barcelona en el choque de ida y que lo pone con pie y medio en la final del certamen europeo- es tomada con cautela con miras al juego de revancha. Frente a Celta de Vigo, el entrenador Ernesto Valverde decidió darles descanso a algunos habituales titulares.

El portero Marc-André ter Stegen, los defensas Sergi Roberto, Gerard Piqué y Jordi Alba, los volantes Sergio Busquets e Ivan Rakitic y los delanteros Lionel Messi y Luis Suárez se han quedado fuera de la convocatoria de Barcelona.

Hace cuatro años que Barcelona no vence en Balaídos, con un saldo de dos empates y dos derrotas. En esta ocasión el resultado, con todo hecho en la LaLiga Santander y con Anfield a la vista, es lo de menos.

"Habrá cambios en el Celta vs. Barcelona, pero no tengo duda que el equipo saldrá motivado y a ganar el partido. Queremos sumar los tres puntos", afirmó en conferencia de prensa previa, el técnico del elenco azulgrana.

Celta de Vigo llegará reforzado por Iago Aspas, su principal figura, para dar la sorpresa y quedarse con la victoria. De paso, los 'Celestes' estarían cerca de asegurar su permanencia en la Primera División para la próxima temporada.

Celta de Vigo se ubica en la decimoquinta posición, con 37 puntos, dos más que Real Valladolid, club que sería uno de los tres descendidos. Los otros dos clubes comprometidos con ese tema son Rayo Vallecano y Huesca.

Barcelona vs. Celta de Vigo: probables alineaciones

Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Gustavo Cabral, Néstor Araujo, Lucas Olaza; Brais Méndez, Okay Yokuşlu, Stanislav Lobotka, Sofiane Boufal; Iago Aspas y Maxi Gómez.



Barcelona: Jasper Cillessen; Moussa Wagué, Jean-Clair Todibo, Samuel Umtiti, Thomas Vermaelen; Carlos Aleñá, Arthur Melo, Riqui Puig, Malcom, Kevin-Prince Boateng y Ousmane Dembelé.

Con información de EFE