Barcelona vs. Celta de Vigo: se enfrentarán este martes (1:45 pm. EN VIVO y ONLINE por ESPN 2) en el marco de la jornada 33° de la Liga española. El cotejo se celebrará en el Estadio de Balaídos y posiblemente no juegue el delantero argentino Lionel Messi.

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, avanzó que este martes hará rotaciones en el partido de Liga española que el cuadro blaugrana disputará ante el Celta en Balaídos, pensando en la final de la Copa del Rey.

"Está clara que mañana habrá cambios en el equipo, porque estamos en una semana importante, venimos de partidos intensos y el sábado tenemos la final de Copa (contra el Sevilla)", adelantó en rueda de prensa.

El técnico de Barcelona no descartó de que uno de los jugadores que tenga descanso en Vigo sea Lionel Messi. "Es una posibilidad", dijo, antes de enviar un mensaje a los argentinos sobre el estado anímico y físico del '10': "Que estén tranquilos, el otro día hizo un buen partido y para el Mundial aún queda un montón".

Valverde admitió que la inesperada eliminación en los cuartos de final de la Champions League ante el Roma fue "muy dolorosa" y les hizo "mucho daño", pero que, tras ganar al Valencia (2-1) el pasado sábado y acercarse un poco más al título de Liga española, "el equipo está mejor".

🔊 Valverde: "Ya nos hemos enfrentado al Celta tres veces este año y será un partido complicado. Están haciendo una gran temporada, luchando por entrar en puestos europeos" #CeltaBarça pic.twitter.com/zfSPloTzq3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 16 de abril de 2018

"Tenemos que estar fuertes, aun podemos ganar dos títulos, y el sábado jugamos una final", recordó Valverde, quien, pese a los once puntos de ventaja sobre el segundo, el Atlético de Madrid, aún no ve la Liga ganada.

En Balaídos intentarán dar un paso más hacia el título, con un once con algunos jugadores no habituales y en el que tampoco estará el centrocampista Ivan Rakitic, que el pasado miércoles fue operado de unas fractura de un dedo de una mano. Valverde, no obstante, confía en que el croata esté "disponible para la final".

Enfrente tendrá a una Celta que ha goleado (4-1 y 4-3) al Barcelona en sus dos últimos duelos en Balaídos, aunque esta temporada cayó eliminado ante los azulgranas en los octavos de final de la Copa del Rey.



EFE

ALINEACIONES PROBABLES



Celta de Vigo: Sergio Álvarez; Roncaglia, Sergi Gómez, Cabral, Jonny; Radoja, Lobotka, Wass; Pione Sisto, Aspas, Maxi Gómez.



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Vermaelen, Umtiti, Digne; Sergio Busquets, Denis Suárez, Paulinho; Messi, Luis Suárez, Dembélé