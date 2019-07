Barcelona vs. Chelsea: chocan por la Copa Rakuten | EN VIVO | ONLINE

Barcelona vs. Chelsea EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego amistoso por la Copa Rakuten, este martes 23 de julio, desde las 05:30 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Rakuten Sports y Barça TV.. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.



Barcelona tendrá su primera prueba en su gira en tierras japonesas, cuando se enfrente a Chelsea, que cuenta con el histórico Frank Lampard en el banquillo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Saitama Stadium 2002.

Antoine Griezmann espera ganar todas las competiciones con el Barcelona. (Foto: EFE)

Barcelona vs. Chelsea: horarios del partido



México - 5:30 a.m.

Ecuador - 5:30 a.m.

Perú - 5:30 a.m.

Colombia - 5:30 a.m.

Venezuela: 6:30 a.m.

Bolivia - 6:30 a.m.

Chile - 6:30 a.m.

Paraguay - 6:30 a.m.

Argentina - 7:30 a.m.

Uruguay - 7:30 a.m.

España - 12:30 p.m.

Una delegación de Barcelona, compuesta por 26 jugadores, llegó a Japón y las novedades fueron las presencias de los nuevos fichajes Antoine Griezmann, Frenkie de Jong y Neto, quienes podrían tener sus primeros minutos con la camiseta azulgrana.

El francés, en conferencia de prensa previa, explicó cómo va su adaptación en Barcelona, club al que llegó procedente de Atlético de Madrid. "El primer día fue difícil porque me hicieron dos 'caños' en los rondos, uno de ellos de Rakitic. Después ya me he ido rehaciendo...", indicó.

Por otro lado, su compañero Ivan Rakitic se refirió a lo especial que tendrá la gira, en la que se enfrentará a jugadores con pasado en el Barcelona: Pedro Rodríguez, en Chelsea, y Andrés Iniesta David Villa y Sergi Samper, en Vissel Kobe.

"Será especial y también un poco extraño enfrentarnos a Iniesta, Villa y Samper. Ellos nos conocen muy bien y también querrán hacer un buen partido. Iniesta es uno de mis mejores amigos en el mundo del fútbol", dijo el croata.

Barcelona trabajó este lunes por primera vez en el césped desde que arribó a Japón y completó una sesión que estuvo marcada por una intensa lluvia. Hiroki Abe, jugador del Barcelona B que desata pasiones en su país, entrenó por separado, por una molestia en la cadera.

Sin su jugador estrella Eden Hazard -ahora en Real Madrid-, Chelsea tendrá su segundo compromiso tras la derrota que sufrió a manos de Kawasaki Frontale el viernes reciente. Los 'Blues', pese a contar con sus figuras, perdieron 1-0.

"Estamos trabajando en la táctica cuando no tenemos el balón y jugando este 4-2-3-1. Tenemos que conocernos un poco mejor también. Esta fue la primera vez que jugué con Christian (Pulisic), con Mason (Mount) y con Kenedy, así que obviamente tomará tiempo pero nos sentimos bien", afirmó en la previa, el delantero Olivier Giroud.

Barcelona vs. Chelsea: probables alineaciones



Barcelona: Neto; Semedo, Todibo, Umtiti, Alba; Monchu, Busquets, De Jong; Malcom, Abe, Griezmann



Chelsea: Caballero; Azpilicueta, Zouma, Christensen, Alonso; Barkley, Mount, Bakayoko; Pedro, Kenedy, Giroud.