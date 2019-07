Barcelona vs. Chelsea EN VIVO y EN DIRECTO vía DirecTV Sports: con Griezmann, juegan por la Copa Rakuten

Barcelona vs. Chelsea EN VIVO EN DIRECTO chocan este martes 23 de julio en un duelo amistoso por la Copa Rakuten. El partido se jugará en el Saitama Stadium 2002, desde las 5:30 a.m. (hora peruana), y será transmitido por la señal de DirecTV Sports y Barça TV.

La gira del Barcelona en tierras japonesas tendrá como primera prueba el choque frente a Chelsea, que cuenta en el banquillo con un histórico como Frank Lampard, que asumió el cargo de entrenador hace algunas semanas tras la partida de Maurizio Sarri a Juventus.

Barcelona vs. Chelsea: horarios del partido



México - 5:30 a.m.

Ecuador - 5:30 a.m.

Perú - 5:30 a.m.

Colombia - 5:30 a.m.

Venezuela: 6:30 a.m.

Bolivia - 6:30 a.m.

Chile - 6:30 a.m.

Paraguay - 6:30 a.m.

Argentina - 7:30 a.m.

Uruguay - 7:30 a.m.

España - 12:30 p.m.

El compromiso que tendrá Barcelona servirá para ver en acción, por primera vez con camiseta azulgrana, a Antoine Griezmann, Frenkie de Jong y Neto, los tres fichajes que ha hecho en el presente mercado de pases la entidad azulgrana.

La ansiedad de Antoine Griezmann, por tener sus primeros minutos en la cancha, fue reflejada en conferencia de prensa. Asimismo, el francés confesó que su corazón estaba ahora con sus nuevos compañeros, queriendo pasar la página del Atlético de Madrid, su antiguo club.

"Me concentro en mi integración con los jugadores del Barcelona. Mi corazón está aquí, con ellos", dijo a los medios de comunicación en Tokio.

Barcelona cerrará su participación en la Copa Rakuten el sábado frente al Vissel Kobe de la liga japonesa, un choque que permitirá el reencuentro de los exculés Andrés Iniesta, David Villa y Sergi Samper con su antiguo equipo.

"Será muy especial jugar contra ellos, hasta un poco raro”, dijo el centrocampista Ivan Rakitic, quien también compareció ante los medios.

"Son amigos y parte de la familia del Barcelona", señaló Rakitic, quien se refirió en particular a Iniesta y destacó la "dificultad de jugar contra uno de los mejores jugadores del mundo".

Chelsea, campeón de la pasada edición de la Europa League, viene de sufrir una dura derrota manos de Kawasaki Frontale, de la liga japonesa. El cuadro 'Blue' perdió 1-0, pese a contar con todas sus figuras.

Barcelona vs. Chelsea: probables alineaciones



Barcelona: Neto; Semedo, Todibo, Umtiti, Alba; Monchu, Busquets, De Jong; Malcom, Abe, Griezmann



Chelsea: Caballero; Azpilicueta, Zouma, Christensen, Alonso; Barkley, Mount, Bakayoko; Pedro, Kenedy, Giroud.

Con información de EFE