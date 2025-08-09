Ver Barcelona vs. Como EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Johan Cruyff por la final del Trofeo Joan Gamper 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 10 de agosto de 2025, a las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 1:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? Barca One TV y YouTube, transmiten el partido del Barcelona en todo el mundo. En España, también lo podrás ver por Movistar+, TV3 y 3Cat. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de Barcelona en LaLiga, Copa del Rey y Champions League, EN DIRECTO.