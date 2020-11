Barcelona vs. Dinamo de Kiev EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan este martes 24 de noviembre en el Olimpiyskiy Stadium en el duelo válido por la cuarta jornada de la Champions League. Los dirigidos por Ronald Koeman necesitan ganar para aumentar su confianza luego de caer el fin de semana ante el Atlético de Madrid por LaLiga. Revisa los horarios y canales de TV que transmitirán el duelo.

El equipo azulgrana encabeza el grupo G con nueve puntos, tres más que la Juventus, segundo clasificado y lejos del Dinamo y el Ferencvaros, ambos con un punto.

Barcelona vs. Dinamo de Kiev: horarios y canales

Perú: 15:00 / ESPN

15:00 / ESPN México: 14:00 / Fox Sports

14:00 / Fox Sports Colombia: 15:00 / ESPN

15:00 / ESPN Ecuador: 15:00 / ESPN

15:00 / ESPN Argentina: 17:00 / ESPN

17:00 / ESPN Uruguay: 17:00 / ESPN

17:00 / ESPN Chile: 17:00 / ESPN

17:00 / ESPN Estados Unidos: 13:00 / TUDN

13:00 / TUDN España: 21:00 / Movistar Liga de Campeones

Barcelona vs. Dinamo de Kiev: previa

“No estoy satisfecho como entrenador del Barcelona” por los resultados, pero “mi energía está con mi trabajo, estoy contento con el trabajo que están haciendo los jugadores”, dijo Koeman este lunes en conferencia de prensa. “En general hay que mejorar”, añadió el técnico azulgrana.

En plena reconstrucción, el equipo azulgrana echa de menos el liderazgo de Lionel Messi, que no acaba de arrancar esta temporada. El astro argentino apenas lleva seis goles en once partidos oficiales esta temporada, unas cifras inferiores a otros años y este martes no estará en Kiev.

“Hemos decidido no llevar a Leo ni a Frenkie (de Jong) porque la situación en la Champions es bastante cómoda y estos jugadores necesitan un descanso”, afirmó Koeman.

Inmerso en un marasmo institucional y financiero, el Barça ve también como la acumulación de partidos hace mella. El sábado cayeron Gerard Piqué con una lesión de ligamentos en la rodilla derecha, y Sergi Roberto, con una rotura muscular, que los tendrá alejados muchas semanas de los campos.

La baja de Piqué, deja al Barça con el francés Clement Lenglet como su único central operativo, dado que el también galo Samuel Umtiti y el uruguayo Ronald Araujo también están lesionados, lo que probablemente lleve a Koeman a mirar a la cantera.

A los problemas en la zaga, se une la baja de larga duración del también lesionado Ansu Fati, que había sido uno de los hombres más en forma en este inicio de temporada.

Barcelona vs. Dinamo: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen - Dest, Mingueza, Lenglet, Alba - Pjanic, Aleñá - Dembélé, Coutinho, Pedri - Griezmann.

Dinamos de Kiev: Bushchan - Kędziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev - Shaparenko, Shepeliev, Garmash, Buyalskiy, De Pena - Supryaha.

