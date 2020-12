Barcelona vs. Eibar: ‘Culés’ no se salvaron de los memes tras empate en el cierre del 2020 | FOTOS El cuadro dirigido por Ronald Koeman, que no contó con Lionel Messi por una molestia en el tobillo, igualó (1-1) ante Eibar en el Camp Nou. en el marco de la jornada 16 de LaLiga Santander.