La permanencia de Lionel Messi en Barcelona, más allá de mediados del 2021, no es segura. El argentino terminará para esa fecha contrato con la entidad azulgrana y no ha confirmado dónde jugará posteriormente. La situación, lejos de alarmar al entrenador Ronald Koeman, lo mantiene tranquilo, un día después de la emisión de una larga entrevista que concedió ‘Leo’ a La Sexta.

“Siempre he estado tranquilo y no voy a estar más tranquilo porque haya dicho que lo decidirá al final de temporada. No puedo influir, lo que podemos hacer es sacar su mejor rendimiento en los partidos y ya veremos qué puede pasar”, aseguró Koeman en rueda de prensa, en la víspera al juego entre Barcelona y Eibar por LaLiga.

Por otro lado, el neerlandés fue cauto para referirse a la posible llegada de Mauricio Pochettino al banquillo del PSG y al supuesto interés en ‘Leo’. “Messi no creo que decida su futuro dependiendo de un entrenador o un país. Son decisiones que hay que tomar en familia y no creo que un entrenador pueda influir en su destino”, comentó.

Si bien Barcelona ya había confirmado la baja de Lionel Messi para el encuentro de este martes contra Eibar, Koeman dio más detalles al respecto. “Estaba con molestias en su tobillo y por eso no ha podido entrenar ni está en condiciones de jugar el partido de mañana. Y por eso le hemos dado más días de vacaciones. En principio, regresa después del partido del Eibar, nuestro doctor nos ha dicho que una semana sin entrenar será suficiente para que esté bien”, indicó.

Lionel Messi se rindió ante Pep Guardiola y Luis Enrique. (Video: La Sexta)