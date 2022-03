Barcelona y Frankfurt se enfrentarán por el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League el jueves 7 de abril en . Tras el sorteo de los cuartos de final, los dirigidos por Xavi Hernández medirán fuerzas con el club alemán que llega de eliminar al Real Betis. Conoce cuándo, dónde, a qué hora y dónde ver el encuentro por Champions.

El Barcelona de Xavi se clasificó para cuartos de final de la Europa League tras remontar y ganar 2-1 en el campo del Galatasaray el último jueves 17 de marzo en la vuelta de octavos del campeonato continental.

El brasileño Marcao adelantó al equipo turco con un remate de cabeza (28), pero Pedro González ‘Pedri’ puso el 1-1 (37) y Pierre-Emerick Aubameyang marcó el 2-1 (49) definitivo, que dio el pase a los azulgranas.

Por otro lado, el Eintracht Frankfurt se clasificó para cuartos de final de la Europa League pese a empatar en la prórroga 1-1 con el Betis en la vuelta de octavos de final del torneo continental.

Borja Iglesias adelantó al Betis 1-0 (90) mandando el partido a la prolongación, pero Martin Hintereger empató (120+1), poniendo el 3-2 en el global de la eliminatoria, tras la victoria alemana 2-1 en la ida en el Benito Villamarín sevillano.

FECHA BARCELONA VS. FRANKFURT

El duelo de ida por cuartos de final de la Europa League entre Barcelona y Frankfurt se disputará jueves 07 de abril.

HORARIOS DE BARCELONA VS. FRANKFURT

México: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Bolivia: 14:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

Chile: 14:00 horas

Argentina: 14:00 horas

Paraguay: 14:00 horas

Uruguay: 14:00 horas

Brasil: 14:00 horas

España: 20:00 horas

CANAL PARA VER BARCELONA VS. FRANKFURT

El partido entre Barcelona vs. Frankfurt por el partido de ida de los cuartos de final de Europa League será transmitido por las señales de ESPN, Star Plus, HBO Max, TNT Sports y Movistar Plus. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de El Comercio.

