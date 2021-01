Barcelona vs. Elche EN VIVO este domingo 24 de enero desde las 16:15 horas de España por LaLiga Santander desde el estadio Manuel Martínez Valero. Los blaugranas, cuarto lugar en el campeonato español, enfrentarán a un Elche necesitado de los 3 puntos para salir de la zona de descenso. El equipo de Koeman no podrá contar con Lionel Messi, quien se encuentra suspendido. Aquí te contamos dónde ver la transmisión.

¿Dónde seguir el Barcelona vs. Elche EN VIVO?

España | Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+

Argentina | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Canadá | beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia | ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

República Dominicana | Sky HD, SportsMax 2, SportsMax App

Ecuador | ESPN Play Sur

México | Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá | Sky HD

Paraguay | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Estados Unidos | beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS

Uruguay | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela | ESPN Play Sur

¿A qué hora es el partido de Barcelona vs. Elche?

España: 16:15 horas

Perú: 10:15 horas

Colombia: 10:15 horas

México: 09:15 horas

Argentina: 12:15 horas

Chile: 12:15 horas

Uruguay: 12:15 horas

Paraguay: 12:15 horas

Venezuela: 11:15 horas

Bolivia: 11:15 horas

Estados Unidos (Miami): 10:15 horas

Posibles alineaciones del Barcelona-Elche

Elche: Édgar Badía; Gonzalo Verdú, Josema, Diego González; Barragán, Mojica; Marcone, Raúl Guti, Josan, Rigoni; Lucas Boyé.

Édgar Badía; Gonzalo Verdú, Josema, Diego González; Barragán, Mojica; Marcone, Raúl Guti, Josan, Rigoni; Lucas Boyé. FC Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Araújo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Griezmann y Braithwaite.

Barcelona, una vez más, sin Messi

Por segundo partido consecutivo, el Barcelona no podrá contar con Lionel Messi, suspendido con dos encuentros de cualquier competición española luego de la expulsión sufrida en la final de Supercopa de España ante el Athletic Club de Bilbao. Barcelona deberá apelar al protagonismo de Griezmann y también de Dembélé para este encuentro ante Elche. Los blaugranas dirigidos por Koeman deben llevarse una victoria para no alejarse de los primeros lugares.

