El Barcelona, líder invicto de LaLiga Santander, visita este domingo (10:15 a.m. EN VIVO EN DIRECTO por DirecTV) el RCDE Stadium, donde el Espanyol -el único equipo junto al Real Madrid que ha superado a los azulgranas en lo que va de curso- buscará aparcar las polémicas de los derbis coperos y poner fin a una racha de dos derrotas ligueras consecutivas.

Los cuartos de final de la Copa del Rey dejaron un 1-0 en el feudo blanquiazul y un 2-0 en el Camp Nou, donde el Barcelona certificó el pase a las semifinales. Sin embargo, afloraron también episodios extradeportivos que todavía flotan en el ambiente.

El Espanyol, de hecho, denunció al Comité Antioviolencia las palabras de los azulgrana Piqué y Busquets, que ha abierto expediente, si bien el Barcelona presentará alegaciones.

El central se refirió al club blanquiazul como "el Espanyol de Cornellá" en repetidas ocasiones y el mediocentro afirmó que los jugadores rivales habían celebrado la victoria en la ida de los cuartos como si estuvieran en semifinales. Estas declaraciones no sentaron bien en el seno de la entidad periquita.

Además, hubo varios episodios protagonizados por radicales de ambos equipos tanto en el choque de ida como de vuelta. De todos modos, tanto el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, como el vestuario blanquiazul han rebajado durante la semana los decibelios para rebajar la tensión y centrarse únicamente en el partido.

Más allá de los aspectos extradeportivos, el Barcelona visita el RCDE Stadium, donde en el torneo del KO sumó la tercera derrota en lo que va de curso, tras los tropiezos sufridos en la Supercopa de España ante el Real Madrid.

En la Liga respira tranquilo el equipo de Ernesto Valverde, que suma dieciocho victorias y tres empates con una ventaja de once puntos con respecto al Atlético de Madrid, su más inmediato perseguidor.



En éstas, la principal preocupación del técnico es el estado físico de sus jugadores después de un último mes de competición cargado de partidos.

De esta manera, se prevé que mañana el preparador barcelonista apueste por las rotaciones. Más aún si se tiene en cuenta que el próximo jueves su equipo se jugará el pase a la final copera en Mestalla.

No estarán a disposición de Valverde los lesionados Ousmane Dembélé y Thomas Vermaelen, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones musculares, mientras que André Gomes ha quedado fuera de la convocatoria, si bien ya ha superado las molestias digestivas que le han impedido entrenar junto a sus compañeros en la última semana.



La zaga es una de las líneas en las que Valverde podría introducir cambios. Lucas Digne y Nelson Semedo se postulan para dar descanso a Jordi Alba y Sergi Roberto en los laterales.

En la medular a Iniesta, Rakitic o Busquets también podrían tomarse un respiro. Así, Philippe Coutiho, que contra el Valencia no fue titular, tiene todas las papeletas para jugar de inicio ante su exequipo.



Por su parte, el Espanyol no pasa por su mejor momento, ya que todavía no ha sumado ningún punto en la segunda vuelta: ha perdido contra el Sevilla y frente al Leganés.

Así, obtener un buen resultado ante el Barcelona en el RCDE Stadium debe ser el primer paso hacia una dinámica positiva con vistas al tramo final de temporada.



Todo apunta a que la afición verá un Espanyol similar al de los últimos derbis. Quique Sánchez Flores sabe que correr riesgos ante un equipo como el de Ernesto Valverde es una apuesta arriesgada e intentará proteger el empate a cero lo máximo posible, para buscar en alguna acción inspirada el gol del triunfo.

Esta fórmula le funcionó en la ida y no en la vuelta: mañana volverá a intentarlo. La tarea es complicada según la historia, ya que para encontrar una victoria el Espanyol como anfitrión en liga debemos remontarnos a la jornada 18 del curso 2006-07, un 3-1 con tantos de Luis García, Tamudo y Rufete y del barcelonista Saviola.

. Alineaciones probables:



Espanyol: Diego López; Marc Navarro, Óscar Duarte, Naldo, Aarón; Jurado, Víctor Sánchez, Darder, David López, Granero y Gerard Moreno.



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Digne; Rakitic, Paulinho, Coutinho; Aleix Vidal, Suárez y Messi.



Campo: Cornellà-El Prat



Árbitro: Gil Manzano (comité extremeño).