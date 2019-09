LaLiga Santander EN VIVO | VER ESPN 2 EN VIVO | VER EN VIVO | LIONEL MESSI | hOY, Barcelona vs. Getafe chocan en un partido en el que no está permitido ceder puntos. El encuentro válido por la fecha 7 de LaLiga Santander se diputará en el Coliseum Alfonso Pérez, este sábado 28 de septiembre. El duelo ha sido programado para las 09:00 horas y será transmitido en España a través de Mitele Plus, Movistar LaLiga y Movistar+, mientras que en América Latina irá vía ESPN 2. Además, podrás verlo EN VIVO y ONLINE a través de la plataforma ESPN Play.

El Comercio te brindará el minuto a minuto del partido Barcelona vs. Getafe desde su página web. Además, te llevará toda la información de LaLiga Santander con estadísticas, alineaciones, tabla de posiciones, videos, goles, polémicas, horarios y canales de TV, y cómo ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

VER AHORA, Barcelona vs. Getafe vía ESPN 2: sigue EN VIVO el duelo por desde el coliseum Alfonso Pérez. (Foto: AFP) LLUIS GENE | AFP

Barcelona y Getafe se ven las caras con la imperiosa necesidad de lograr el triunfo en la jornada 7 de LaLiga Santander. Los culés transitan en una verdadera incertidumbre, pues han tenido el peor arranque liguero en los últimos 25 años y, a pesar de que se encuentran a solo 4 puntos del líder Real Madrid, su propuesta de fútbol en líneas generales deja mucho que desear.

La gran deuda de Barcelona, en lo que va de temporada, es cuando sale del Camp Nou. Los dirigidos por Ernesto Valverde no han conseguido hasta el momento ningún triunfo en los tres partidos que disputó jugando en condición de visitante (1-0 ante Athletic Bilbao, 2-2 ante Osasuna y 2-0 ante Granada). La lista se amplía a cinco duelos sin ganar fuera de casa, si es que se toma en cuenta los últimos duelos de la temporada pasada.

Los ‘blaugranas’ esperaban que con la vuelta de Lionel Messi en el once inicial, el fútbol vuelva a ser protagonista. Sin embargo, los ‘culés’ vencieron de manera ajustada (2-1) a Villarreal y sobre todo perdieron nuevamente al argentino por espacio de 3 semanas. ‘La Pulga’ sufrió una lesión en el aductor izquierdo y solo disputó 45′ minutos del duelo ante los valencianos.

EN VIVO, Barcelona vs. Getafe: sigue AQUÍ EN DIRECTO vía ESPN 2 el duelo por LaLiga Santander. | Foto: AFP JOSEP LAGO | AFP

En tanto, Getafe se ubica a mitad de tabla. Un triunfo ante Barcelona lo mete en el pelotón de los primeros lugares. Sus últimos partidos por LaLiga Santander (4-2 sobre Mallorca y 1-0 a Trabzonspor) le dan esperanza a los dirigidos por José Bordalás. Otro dato no menor, es que los madridistas no pierden en calidad de local desde marzo del presente año, es decir, cuando se disputaba la temporada 2018-2019.

‘Geta’ acumula 13 partidos de manera consecutiva sin conocer la derrota (contando duelos por LaLiga Santander, amistosos y Europa League). De esa cantidad de duelos, 8 han sido victorias. Sin duda, este inestable Barcelona en condición de visita tendrá complicadísimo partido ante Getafe.

Revisa los horarios del partido ente Barcelona y Getafe

08:00 horas - Honduras, Puerto Rico

09:00 horas - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

10:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

12:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

15:00 horas - Reino Unido

16:00 horas - España, Italia, Francia, Alemania

Conoce más sobre el Coliseum Alfonso Pérez, escenario del duelo Barcelona - Getafe

El Coliseum Alfonso Pérez, ubicado en el barrio de Getafe Norte, cuenta con una capacidad para 17 mil espectadores y fue inaugurado el 30 de agosto de 1998. El recinto deportivo recibió ese nombre en honor al futbolista Alfonso Pérez, probablemente el jugador más famoso que haya nacido en la localidad.