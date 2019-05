Barcelona vs. Getafe EN VIVO vía ESPN: HOY chocan por la Liga de España | EN DIRECTO

Barcelona vs. Getafe EN VIVO ONLINE | SEGUIR AQUÍ se miden este domingo (11:30 am. EN VIVO ONLINE vía ESPN) por la jornda 37° de LaLiga Santander en el Camp Nou. Ernesto Valverde probablemente alinee varios suplentes.

Alineaciones confirmadas:

Sigue aquí las incidencias del Barcelona vs Getafe EN VIVO ONLINE:

Barcelona vs. Getafe EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 37° de LaLiga Santander, este jueves sábado 12 de mayo, desde las 11:30 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Ya campeón de la liga española, pero dolido por la eliminación de la Champions League, Barcelona se despedirá de su gente en duelo ante Getafe. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Camp Nou.

Barcelona vs. Getafe: horarios del partido

México - 11:30 a.m.

Ecuador - 11:30 a.m.

Perú - 11:30 a.m.

Colombia - 11:30 a.m.

Bolivia - 12:30 p.m.

Chile - 12:30 p.m.

Paraguay - 12:30 p.m.

Argentina - 12:30 p.m.

Uruguay - 1:30 p.m.

España - 6:30 p.m.

Barcelona vs. Getafe: canales del partido

Barcelona vuelve a su estadio después de ver cómo se les escapaba en Anfield una renta de tres goles (3-0 en la ida, 4-0 en la vuelta), y quedar eliminados del torneo, algo que ya les ocurriera la temporada pasada en los cuartos de final, cuando Roma remontó con un 3-0 en la vuelta, el 4-1 cosechado en la ida por los pupilos de Ernesto Valverde.

El terremoto que ha sacudido Barcelona, tras la debacle europea, se trasladará al Camp Nou. El cuadro catalán, que no se juega nada en lo clasificatorio, tendrá que sacar a relucir su carácter para demostrar ante su afición que lo ocurrido el pasado martes fue solo el enésimo accidente.

Para el compromiso contra Getafe, Barcelona podría presentar una alineación llena de jugadores poco habituales o algunos canteranos, como Riqui Puig y Moussa Wagué.



También el meta holandés Jasper Cillessen, que podría abandonar el club a finales de curso buscando más oportunidades de acorde con su calidad, podría tener una oportunidad de despedirse de los aficionados de Barcelona.



Valverde solo cuenta con tres bajas para recibir al Getafe: la de 'Rafinha' Alcantara, lesionado de larga duración, la de Ousmane Dembélé, con una rotura en el bíceps femoral, y la de Luis Suárez, que pasó este jueves por el quirófano.

Enfrente estará el Getafe, que espera lograr algo positivo de su visita al Camp Nou para llegar con opciones de mantener la cuarta plaza en la última jornada, que lo clasificaría a la próxima edición de la Champions League.

Con 58 puntos, el equipo madrileño aventaja en tres a Valencia y Sevilla, pero con el conjunto valenciano tiene perdida la diferencia de goles, por lo que una derrota en el Camp Nou unida a un triunfo del equipo de Marcelino contra el Alavés le quitaría la cuarta plaza.



Barcelona vs. Getafe: probables alineaciones

Barcelona: Jasper Cillessen; Moussa Wagué, Samuel Umtiti, Clement Lenglet, Nelson Semedo; Arthur Melo, Arturo Vidal, Carlos Aleñá; Malcom, Lionel Messi y Philippe Coutinho.

Getafe: David Soria; Damián Suárez, Ignasi Miquel, Djené Dakoman, Leandro Cabrera; Dimitri Foulquier, Mauro Arambarri, Nemanja Maksimovic, Mathias Olivera; Ángel Luis Rodríguz, Jorge Molina.

Con información de EFE.