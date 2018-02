Barcelona vs. Girona: se enfrentarán este sábado (2:45 pm. EN DIRECTO EN VIVO ONLINE por ESPN) por la fecha 25° de la Liga española. El duelo se desarrollará en el Camp Nou y tendrá la presencia del argentino Lionel Messi.

HORARIOS EN EL MUNDO



Japón 4:45 am

Australia 6:45 am

Los Ángeles 11:45 am

Nueva York 2:45 pm

México 1:45 pm

Perú 2:45 pm

Colombia 2:45 pm

Chile 4:45 pm

Argentina 4:45 pm

Brasil 4:45 pm

Inglaterra 7:45 pm

Francia 8:45 pm

El delantero argentino Lionel Messi comandará el ataque del Barcelona este sábado cuando se mida ante el Girona, sensación del torneo, por la fecha 25° de la Liga española.

Lionel Messi por fin pudo anotarle al Chelsea y dejó atrás el maleficio de Stamford Bridge. Ahora el argentino tiene la responsabilidad de continuar al mando del cuadro del Barcelona para estirar su ventaja sobre el segundo puesto a expensas del Girona.

Barcelona, que aventaja al Atlético de Madrid por siete puntos, quiere continuar invicto en la Liga española; pero el Girona, octavo con treinta y cuatro unidades, irá al Camp Nou buscando conseguir la gloria en su primera visita al recinto deportivo.

Girona, de excepcional campaña, está hoy en puestos de Europa League y buscará mantenerse así o, en el mejor de los casos, seguir escalando para tentar un cupo en Champions League.