Barcelona regresa a la competición doméstica este sábado (2:45 pm. EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por ESPN 2) donde necesita reencontrar sus buenas sensaciones, esta vez ante el Girona, seguramente el equipo revelación del curso, que jugará por primera vez en el Camp Nou.

Los de Ernesto Valverde han perdido frescura en el último mes, que ha coincidido con un carrusel de partidos en Liga y Copa del Rey, además del último de Champions en Londres.

Barcelona vs. Girona: horarios en el mundo

Perú - 2:45 p.m.

Colombia - 2:45 p.m.

Ecuador - 2:45 p.m.

México - 1:45 p.m.

Brasil - 4:45 p.m.

Bolivia - 3:45 p.m.

Chile - 4:45 p.m.

Argentina - 4:45 p.m.

Uruguay - 4:45 p.m.

El Barcelona, después de golear a la Real (2-4), en uno de sus desplazamientos históricamente más complicados del Campeonato, ha encadenado diez partidos desde el 17 de enero, en los que ha conseguido seis victorias, tres empates y una derrota (Espanyol en Copa).

Con 16 goles a favor y cuatro en contra, los azulgrana se han asegurado el pase a la final del torneo del k.o., pero han mostrado dudas en su juego y han dejado escapar cuatro puntos (Espanyol y Getafe), lo que ha permitido al Atlético de Madrid descontarle cuatro puntos en la clasificación.

La idea de Valverde es que su equipo recupere sus buenas sensaciones que le llevaron a escaparse al frente de laLiga -llegó a tener once puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid- y a clasificarse para la final de Copa.

Está pendiente el técnico del estado físico de Gerard Piqué, quien a pesar de jugar en el partido de la Champions, anda renqueante y ya se ha perdido algún encuentro liguero.

Todo apunta a que Valverde utilizará rotaciones y dará minutos a jugadores que no han tenido ocasión en los últimos partidos, bien por cuestiones de reglamento (Coutinho no puede jugar en Europa) o porque no ha contado con él, como Dembélé.

El rival de mañana, el Girona, es un equipo con mucha calidad, la revelación del curso y que ha puesto en serios problemas a equipos punteros.

La de mañana será la primera visita del Girona al Camp Nou, en un partido que los de Pablo Machín afrontan con la moral por las nubes y con la satisfacción de estar haciendo muy bien las cosas en la temporada de su debut en la máxima categoría del fútbol español.

De hecho, el partido contra el Barcelona en el Camp Nou es uno de los que la ilusionada afición rojiblanca esperaba más ansiosamente desde que el pasado 4 de junio el equipo certificó el ascenso a Primera División.

Por parte del Girona, en el Camp Nou, el cuadro que dirige Pablo Machín intentará conseguir la primera victoria lejos de Montilivi de este 2018.

Es cierto que el escenario no es el más propicio para los rojiblancos, que en lo que va de año han empatado en el Wanda Metropolitano (1-1) y en La Rosaleda (0-0) y han perdido en el Ramón Sánchez Pizjuán (1-0), pero el equipo gerundense, que en el primer tramo de la liga fue uno de los conjuntos más fiables como visitante, se encomendará a la buena dinámica mostrada en Montilivi, donde acumula cuatro triunfos consecutivos, con 12 tantos a favor y ninguno en contra.

La gran novedad en la alineación de Pablo Machín podría ser la presencia de Cristhian Stuani. El uruguayo, que en el partido de la primera vuelta en Montilivi (0-3) se quedó en el banquillo, atraviesa un excelente momento de forma y suma ya trece dianas, su mejor registro en Primera división.

De hecho, él y Portu, otra de las claves que explican por qué los gerundenses, están mucho más cerca de las posiciones de Liga Europa que de las de descenso, forman la tercera pareja más goleadora de la liga, tan solo por detrás de Leo Messi y Luis Suárez y de Iago Aspas y Maxi Gómez.

ALINEACIONES PROBABLES



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Umtiti, Vermaelen o Mina, Alba; Busquets, Rakitic, Coutinho; Messi, Suárez y Dembélé.



Girona: Bono; Pablo Maffeo, Jonás Ramalho, Bernardo Espinosa, Juanpe o Marc Muniesa, Aday Benítez; Pere Pons, Àlex Granell, Borja García o Aleix García, Portu; y Cristhian Stuani.