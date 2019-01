FC Barcelona vs. Girona EN VIVO, vía DIRECTV Sports: ¿Cómo, cuándo y dónde ver duelo por LaLiga Santander?

VER HOY FC Barcelona vs. Girona EN VIVO ONLINE GRATIS: por LaLiga Santander | HOY, el FC Barcelona juega en esta fecha de Liga española con la presión del triunfo de su escolta Atlético Madrid sobre el Getafe (2-0). Con dos puntos de ventaja, los blaugranas llegan a la cancha del Girona buscando ampliar sus diferencias; por tal razón, utilizará a sus titulares -Messi, Suárez, Coutinho- a pesar de que en unos días buscará remontar al Sevilla (ganó 2-0 en la ida) en la Copa del Rey. Para ver fútbol en vivo, como este emocionante choque puede usted escoger entre distintas opciones. Desde apps móviles, canales de televisión y páginas webs, entre ellas El Comercio, que les traerá todas las incidencias y goles del partido que se disputará en el Estadi Municipal de Montilivi.

El FC Barcelona vs. Girona corresponde a la fecha 21 de LaLiga Santander, donde el Barcelona lidera con 46 puntos, dos más que el Atlético Madrid que ya jugó su partido de esta jornada. Asimismo, el Real Madrid ocupa la cuarta casilla con 36 unidades y empatado con el Sevilla (que derrotó 5-0 al Levante).

El Barza viene de sufrir una decepción a mitad de semana en la Copa del Rey. La sorpresiva derrota 2-0 ante el Sevilla a puesto en riesgo el ansiado 'Triplete' (Liga, Copa y Champions). Sin embargo, el propio técnico Ernesto Valverde ha salido a declarar que la prioridad para su plantel es seguir de líder en LaLiga Santander.

El cuadro catalán tendrá que recibir en el Camp Nopu el miércoles 30 a los sevillistas buscando remontar el 2-0 de la ida y meterse en las semifinales de la Copa del Rey. Por otro lado, debe cuidar sus distancias con el Atlético de Madrid, perseguidor en la tabla de posiciones de la Liga española cuando se mida ante el Girona.

Para ver fútbol en vivo debe conectarse a la transmisión del minuto a minuto de El Comercio en su plataforma web, donde encontrarán las mejores jugadas, goles y estadísticas del partido EN VIVO y EN DIRECTO.

FC Barcelona vs. Girona: ¿Cuáles podrían ser los posibles titulareS?

FC Barcelona: Ter Stegen; Nelson Semedo, Gerard Piqué, Thomas Vermaelen, Jordi Alba; Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arthur; Lionel Messi, Luis Suárez y Philippe Coutinho.

Girona: Bono; Pedro Porro, Jonás Ramalho o Marc Muniesa, Bernardo Espinosa, Juanpe, Valery Fernández; Pere Pons, Aleix García, Àlex Granell o Seung-Ho Paik; Portu y Cristhian Stuani.



FC Barcelona vs. Girona: ¿Cuándo es la fecha del partido por LaLiga Santander?

El FC Barcelona vs. Girona corresponde a la jornada 21 de LaLiga Santander y se disputará el domingo 27 de enero desde las 10:15 horas (Perú y Colombia). El FC Barcelona alineará a Lionel Messi entre sus titulares en el campo del Girona para cuidar su liderato en la tabla de posiciones.



Barcelona vs. Girona: ¿A qué hora se juega el duelo?

México: 09:15 horas

Perú: 10:15 horas

Colombia: 10:15 horas

Ecuador: 10:15 horas

Estados Unidos: 10:15 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1, Nevada -3, Los Ángeles -3)

Venezuela: 11:15 horas

Bolivia: 11:15 horas

Argentina: 12:15 horas

Paraguay: 12:15 horas

Chile: 12:15 horas

Uruguay: 12:15 horas

Brasil: 13:15 horas

España: 16:15 horas

Italia: 16:15 horas

Francia: 16:15 horas

Barcelona vs. Girona: ¿Qué canales transmitirán el partido de la Liga Santander?

Argentina DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia Tigo Sports Bolivia

Canadá beIN Sports Canada, Radio Barca, DAZN, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

China PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica Sky HD

República Dominicana SportsMax App, Sky HD, SportsMax 2, SportsMax+

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador Sky HD

Francia beIN Sports MAX 8, beIN SPORTS CONNECT

Alemania DAZN

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

Japón SportsNavi Live, DAZN, WOWOW

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Perú DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España beIN LaLiga, beIN Sports Connect España, Movistar+

Estados Unidos Radio Barca, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes