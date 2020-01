Barcelona recibirá en el Camp Nou al Granada este domingo 19 de enero por la fecha 20 de LaLiga Santander. El compromiso arrancará a las 21:00 horas en España con transmisión vía Movistar LaLiga y Mitele Plus. En Perú, por otro lado, se jugará desde las 15:00 horas vía ESPN 2 y ESPN Play Sur.

Además, recuerda que El Comercio, desde su página web, te brindará el minuto a minuto del Barcelona vs. Granada por LaLiga Santander, con los goles, jugadas polémicas, estadísticas, y más detalles que debes saber para ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

▷ Fútbol en vivo: canales TV, app móviles y horarios para ver en directo y online los partidos de la semana

▷ Champions League 2019-2020 en vivo: conoce cómo seguir en directo los partidos por los octavos de final

▷ Copa Libertadores 2020: canales de TV para ver y disfrutar en vivo todos los partidos

Barcelona perdió 3-2 ante Atlético de Madrid por la semifinal de la Supercopa de España. (AFP)

Tras la salida de Ernesto Valverde, el nuevo entrenador del conjunto azulgrana es Quique Setién, quien afrontará su primer desafío en el banquillo culé enfrentándose a un equipo que se ubica, de momento, en la mitad de la tabla, pero que puede complicar puesto que no pierde en lo que va del año.

Hace poco, Barcelona sufrió un golpe duro con la derrota 3-2 ante el Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España, por lo que está obligado a conseguir la victoria en casa para alegrar a su afición.

Además que, de conseguir el resultado, el cuadro catalán se mantendrá en la cima de LaLiga Santander, certamen donde, por ahora, tiene 40 puntos, estadística a la que llegó con el empate 2-2 con Espanyol en la fecha 19.

Debido a la ausencia por lesión de Luis Suárez, todo parece indicar que el tridente ofensivo azulgrana sería integrado por Lionel Messi, Antoine Griezmann y Ansu Fati, aunque la última palabra la tiene el estratega culé.

Granada, por otro lado, llega al compromiso motivado. Si bien apenas tiene 27 puntos en LaLiga Santander, su presente indica que no pierde hace dos partidos (los únicos que ha tenido en lo que va del 2020), contando la mencionada competición (1-0 ante el Mallorca en la jornada 19) y la Copa del Rey (1-0 frente a Tamaraceite en la segunda ronda).

Dicho esto, el equipo dirigido por Diego Martínez Penas intentará extender su buena racha de resultados en el choque con Barcelona en calidad de visitante.

Alineaciones posibles del Barcelona vs. Granada

Barcelona: Marc-André ter Stegen, Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba, Arturo Vidal, Sergio Busquets, Frenkie De Jong, Lionel Messi, Antoine Griezmann y Ansu Fati.

DT: Quique Setién.

Granada: Rui Silva, V. Díaz, Domingos Duarte, Germán Sánchez, Carlos Neva, Y. Eteki, Montoro, J. A. R. Díaz, C. Fernández, D. Machís y Soldado.

DT: Diego Martínez Penas.

¿En qué estadio se disputará el partido entre Barcelona vs. Granada?

El partido entre Barcelona vs. Granada por la fecha 20 de LaLiga Santander se disputará en el Camp Nou. Este escenario deportivo puede albergar aproximadamente 99,354 espectadores.

Barcelona vs. Granada: canales de TV y horarios en el mundo

Perú: 15:00 horas vía ESPN 2 y ESPN Play Sur

España: 21:00 horas vía Movistar LaLiga y Mitele Plus

México: 14:00 horas en Ciudad de México vía Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 17:00 horas vía ESPN 2 y ESPN Play Sur

Brasil: 17:00 horas en Brasilia vía Fox Premium

Colombia: 15:00 horas vía ESPN 2 y ESPN Play Sur

Chile: 17:00 horas en Santiago vía ESPN 2 y ESPN Play Sur

Ecuador: 15:00 horas en Quito vía ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Uruguay: 17:00 horas vía ESPN 2 y ESPN Play Sur

Paraguay: 17:00 horas vía ESPN 2 y ESPN Play Sur

Bolivia: 16:00 horas vía ESPN 2 y ESPN Play Sur

Venezuela: 16:00 horas vía ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Últimos partidos del Barcelona

14/12/19 | Real Sociedad 2-2 Barcelona | LaLiga Santander

18/12/19 | Barcelona 0-0 Real Madrid | LaLiga Santander

21/12/19 | Barcelona 4-1 Deportivo Alavés | LaLiga Santander

04/01/20 | Espanyol 2-2 Barcelona | LaLiga Santander

09/01/20 | Barcelona 2-3 Atlético de Madrid | Supercopa de España

Últimos partidos del Granada

14/12/19 | Granada 1-2 Levante | LaLiga Santander

17/12/19 | L’Hospitalet 2-3 Granada | Copa del Rey

20/12/19 | Eibar 3-0 Granada | LaLiga Santander

05/01/20 | Granada 1-0 Mallorca | LaLiga Santander

11/01/20 | Tamaraceite 0-1 Granada | Copa del Rey

TE PUEDE INTERESAR