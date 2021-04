Barcelona cayó por 2-1 ante Granada en el Camp Nou y complicó sus aspiraciones de levantar LaLiga esta temporada. El equipo azulgrana brindó una de sus peores presentaciones en casa, incluso, su entrenador Ronald Koeman, se mostró descontrolado y vio la tarjeta roja.

Tras el partido, el técnico holandés conversó con la prensa y reveló que no entendió su expulsión. Además, explicó que deben seguir trabajando porque aún nada está dicho.

“No tengo nada que reprocharles a mis jugadores”, inició Koeman. “Hemos hecho el máximo. Había que estar a tope en el tema concentración. Viendo los dos goles, creo que dejamos espacios y teníamos que haber cortado el balón. En esas dos o tres jugadas, no hemos estado bien defensivamente”.

Barcelona se ubica en la tercera posición de LaLiga, a dos del Atlético de Madrid, líder de la competición. “Es un golpe duro, estamos decepcionados. Y, a partir de mañana, tenemos que seguir adelante e intentar ganar los últimos cinco partidos para poder ser campeones”, dijo Koeman.

Sobre su expulsión, Koeman explicó que “no la entendió”. “Según Carles Naval, he faltado el respeto al cuarto árbitro. No he dicho nada malo del cuarto árbitro. Ni lo he insultado ni nada. Es increíble que me saquen la tarjeta roja, pero si él quiere ser el protagonista de la noche, gracias”.

“Había algunas jugadas y él me ha contestado en una manera en la que me ha faltado al respeto. Si no insultas, no entiende qué es falta de respeto. Una vez más, no lo entiendo”, finalizó el DT.