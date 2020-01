No se guarda nada. Barcelona anunció la lista de convocados que seleccionó el entrenador Quique Setién, para el choque por octavos de final de la Copa del Rey ante Leganés, en el Camp Nou, programado este jueves a la 1:00 p.m. (hora peruana) con transmisión de DirecTV Sports.

El argentino Lionel Messi encabeza la relación de 18 futbolistas del Barcelona, que intentarán guiar al equipo hacia la etapa de cuartos de final de la Copa del Rey.

Será a partido único, y tras el apuro sufrido en dieciseisavos en el campo de Ibiza (1-2), en el que descansaron Lionel Messi y Gerard Piqué, entre otros, esta vez Setién no dio tregua y reclamó a todos sus efectivos, no así a Riqui Puig, que no viajó a Valencia por enfermedad y, pese a que el martes se entrenó con el grupo, no entró en la lista.

Tras la sesión de esta mañana en el Ciudad Deportiva de Barcelona, Setién citó a los siguientes jugadores: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Arthur, Messi, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, Sergi Roberto, De Jong, Arturo Vidal, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, Collado y Ansu Fati.

La lista de convocados para el choque de Barcelona ante Leganés. (Foto: FC Barcelona)





Quedó fuera de la convocatoria del Barcelona, por decisión técnica, Wague y, por lesión, Luis Suárez, Ousmane Dembélé y portero brasileño Neto.

“Lo que hacen lo hacen muy bien. Han mejorado respecto a hace dos meses. Es un equipo que te puede dar un disgusto. Debemos estar concienciados de que no será nada fácil”, advirtió Quique Setién en la conferencia previa al encuentro.

Fuente: EFE