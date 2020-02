La casa ‘blaugrana’ se alista para recibir un importante duelo por la jornada 22 de LaLiga Santander, pues Barcelona y Levante se medirán tras la estrepitosa caída que sufrió Quique Setién en su prueba de fuego ante Valencia. El partido será transmitido en América Latina a través de DIRECTV Sports y DIRECTV Play, sin embargo en España se puede ver vía Mitele Plus, Movistar LaLiga y Movistar+. No olvides que El Comercio, desde su página web, transmitirá también el minuto a minuto del Barcelona vs. Levante, y te brindará toda la información necesaria para que disfrutes este partido de fútbol en vivo y en directo.

Horarios por país para ver en directo la Superliga Argentina

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

México: 14:00 horas en Ciudad de México

Estados Unidos - Washington, Nueva York, Florida, Nueva Jersey: 15:00 horas

Estados Unidos - Los Ángeles: 16:00 horas

Estados Unidos - Chicago: 17:00 horas

España: 21:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas en Brasilia

Chile: 17:00 horas en Santiago

Ecuador: 19:45 horas en Quito

Uruguay: 17:00 horas

Paraguay: 18:45 horas

Bolivia: 18:45 horas

Venezuela: 18:45 horas

Inglaterra: 20:00 horas

Sudáfrica: 22:00 horas

Alemania: 21:00 horas

Italia: 21:00 horas

Holanda: 21:00 horas

Francia: 21:00 horas

Japón: 05.00 horas (lunes)

Australia: 07.00 horas (lunes)

Nueva Zelanda: 09:00 horas (lunes)

