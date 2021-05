A Barcelona le restan partidos ante Levante, Celta de Vigo y Eibar en la temporada y no tiene margen de error, si es que quiere continuar soñando con el título de LaLiga. Más allá de cómo será el desenlace, el entrenador Ronald Koeman no duda de que continuará en el banquillo azulgrana.

“Desde el primer día el presidente (Joan Laporta) me ha demostrado su confianza, para mí no es algo que tenga que estar preocupado, firmé dos años de entrenador y yo me veo como entrenador el año que viene”, señaló Koeman en rueda de prensa, en la víspera al encuentro ante Levante en Valencia.

El neerlandés, eso sí, dejó en claro que es más relevante pensar en el presente del Barcelona en la liga española antes que en lo que pueda pasar con él: “Hemos quedado para hablar con el presidente para cuando acabe la temporada. Es más importante este final de LaLiga y no mi futuro”.

Show Player

Por otro lado, Koeman no le dio valor a las especulaciones de la prensa sobre ese tema. “No es algo que me afecta solo a mí, es algo que le pasa a todos los entrenadores. Yo no puedo controlar a la prensa, cada uno tiene su opinión y no tengo derecho de cambiar esto. Después de dos semanas, hay tiempo para hablar del futuro”, mencionó.

Koeman, por último, prometió dar pelea para aspirar ser campeón: “Vamos a luchar hasta el último segundo por ganar la Liga. No está en nuestras manos, pero no tenemos que cometer ningún fallo más. Vamos a luchar hasta el últimos segundo por ganarla”.

Barcelona, tercero con 75 puntos, misma cifra que el segundo Real Madrid y a dos del líder Atlético de Madrid, se medirá este martes 11 de mayo con Levante en el Estadio Ciudad de Valencia. El duelo está pactado para las 3:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por DirecTV Sports.