Barcelona visitará a Levante, con el objetivo de mantener el liderato de LaLiga Santander. El duelo por la jornada 12 se disputará este sábado 2 de noviembre desde las 10:00 horas (Perú), en el estadio Ciudad de Valencia, y será transmitido para todo América Latina a través de DirecTV Sports, y si estás en España lo puedes seguir vía Mitele Plus y Movistar LaLiga. Recuerda también que puedes verlo en tu móvil o tablet por DirecTV Play.

Ten en cuenta que El Comercio transmitirá el minuto a minuto del Barcelona vs. Levante desde su página web. Además, te brindará todos los detalles de LaLiga Santander con tablas de posiciones, estadísticas, polémicas, goles y cómo y dónde ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

Barcelona llega al duelo contra levante tras humillar 5-1 a Real Valladolid en el Camp Nou. | Foto: AFP LLUIS GENE | AFP

Barcelona empieza a marcar diferencias en el fútbol español, pues es líder en solitario y encadena una racha de cinco triunfos consecutivos que le han servido para posicionarse en lo más alto de LaLiga Santander. Sin embargo, su única gran deuda es cuando sale del Camp Nou. En condición de visita, los dirigidos por Ernesto Valverde, solo han conseguido dos triunfos (ante Getafe y Eibar) de cinco partidos disputados.

Para esta fecha, los catalanes llegan tras imponerse con un contundente 5-1 sobre Real Valladolid. La gran noticia de esta victoria fue la espectacular actuación de Lionel Messi, quien anotó un doblete y asistió en otros dos goles, volviendo así, poco a poco, a su mejor forma tras la lesiones que atravesó en inicio de la temporada de LaLiga 2019-2020.

“No sé que más se puede decir que no se haya dicho de él. Siempre sabes que aparecerá, sea el partido que sea. Aunque él todavía está en periodo de coger la forma. Messi tiene un talento que no es comparable con nadie. Siempre que toca la pelota, sabemos que va a pasar algo especial”, manifestó Ernesto Valverde tras el triunfo sobre Real Valladolid.

Levante recibe a Barcelona en el Estadio Ciudad de Valencia, este sábado 2 de noviembre desde las 10:00 horas. | Foto: AFP CRISTINA QUICLER | AFP

Otro barcelonista que destacó el buen desempeño de Lionel Messi y su equipo fue el chileno Arturo Vidal, de quien se especuló que no estaría a gusto en Barcelona y podría volver al fútbol italiano, precisamente al Inter de Milán. “Cuando Leo está así, el equipo lo siente y el equipo tiene mucho más ánimo para salir a jugar. Messi es de otro planeta. Ya no me quedan palabras para definir lo que hace”, manifestó el volante.

En tanto, Levante salió de una racha de dos derrotas consecutivas ante Sevilla y Espanyol, y consiguió un extraordinario triunfo por 2-1 ante Real Sociedad, en el mismísimo Estadio de Anoeta, en San Sebastián. La victoria le valió, al equipo valenciano, dejar los últimos lugares de LaLiga Santander.

A diferencia de su rendimiento fuera de casa, Levante se ha mostrado más eficaz cuando jugó en el Estadio Ciudad de Valencia pues solo ha cedido un triunfo (ante Espanyol). Difícil tarea para Barcelona que contará con todos sus jugadores, salvó Samuel Umtiti, y que la próxima semana visitará al Slavia Praga en busca de su clasificación a los octavos de final de la Champions League.

Barcelona vs. Levante en vivo: se enfrentan por la fecha 12 de LaLiga Santander. | Foto: AFP LLUIS GENE | AFP

Últimos partidos de Barcelona

29/10/19 | Barcelona 5-1 Real Valladolid | LaLiga

23/10/19 | Slavia Praga 1-2 Barcelona | Champions League

19/10/19 | Eibar 0-3 Barcelona | LaLiga

06/10/19 | Barcelona 4-0 Sevilla | LaLiga

02/10/19 | Barcelona 2-1 Inter de Milan | Champions League

Últimos partidos de Levante

30/10/19 | Real Sociedad 1-2 Levante | LaLiga

27/10/19 | Levante 0-1 Espanyol | LaLiga

20/10/19 | Sevilla 1-0 Levante | LaLiga

05/10/19 | Leganés 1-2 Levante | LaLiga

29/09/19 | Levante 1-1 Osasuna | LaLiga

Barcelona - Levante, probables alineaciones del partido

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, De Jong, Arturo Vidal, Messi, Luis Suárez y Ansu Fati.

Levante: Aitor; Clerc, Vezo, Postigo, Miramón; Bardhi, Melero, Radoja, Campaña; Morales y Borja Mayoral.

Barcelona vs. Levante: canales de TV y horarios en el mundo

País Horarios Canales de TV Perú 10:00 horas DIRECTV Sports y DIRECTV Play México 10:00 horas Sky HD, Blue To Go Video Everywhere Estados Unidos 11:00 horas beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS Argentina 12:00 horas DIRECTV Sports y DIRECTV Play Colombia 10:00 horas DIRECTV Sports y DIRECTV Play Chile 12:00 horas DIRECTV Sports y DIRECTV Play Ecuador 10:00 horas DIRECTV Sports y DIRECTV Play España 16:00 horas Mitele Plus, Movistar LaLiga Uruguay 12:00 horas DIRECTV Sports y DIRECTV Play Venezuela 11:00 horas DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Conoce donde queda el Estadio Ciudad de Valencia

