Barcelona vs. Liverpool: "Vamos a sufrir", dice Jürgen Klopp

El encuentro entre Barcelona y Liverpool es para muchos una final adelantada de Champions League y uno de los que vivirá el encuentro con más intensidad es Jürgen Klopp, entrenador de los 'reds'.

Para el alemán, está claro que es un partido sumamente complicado y que todo Liverpool "sufrirá" ante el Barza, aunque aclaró que tiene grandes expectativas de cara al choque.

"Será difícil, pero no puedo estar más emocionado por tener la oportunidad", señaló el estratega en una ronda de prensa antes del encuentro. "¿Estaremos perfectos? Eso no es posible. ¿Cometeremos errores? Oh, sí. ¿Sufriremos? Sí al 100%", sostuvo Klopp.

Más allá de lo anterior, el director técnico del Liverpool dijo que sus dirigidos tendrán sus oportunidades ante el Barcelona.

"¿Habrá momentos en el que tengamos una oportunidad? Sí, 100%. Espero que podamos usarlas y eso es lo que trataremos de hacer", precisó Klopp. "Podemos sentirnos completamente libres de hacer nuestro juego. Es un equipo brillante el que ha llegado a Barcelona", añadió el preparador alemán.

No obstante, el entrenador de Liverpool volvió a insistir en que se enfrentan a un gran equipo y que es consciente del historial de aquellos que han visitado el Camp Nou.

"Muchos han llegado a Barcelona y tenían un plan, pero al final se llevaron un buen golpe", sentenció Klopp.