Virgil van Dijk: "Estoy agradecido por no estar en España y enfrentar a Messi cada temporada"

El Barcelona vs. Liverpool terminó con un contundente 3-0 a favor de los catalanes y Lionel Messi fue la gran figura del encuentro. Tan bueno fue el rendimiento del argentino en la semifinal de la Champions League, que sus rivales tuvieron palabras de elogio para él, uno de ellos fue Virgil van Dijk, defensor de los 'reds'.

El holandés, considerado uno de los mejores futbolistas en su puesto, admitió que Messi le dio más de un problema a lo largo del encuentro y habló sobre ello de forma muy peculiar.

"Estoy agradecido de que no estoy en España y no tengo que enfrentarlo (a Lionel Messi) cada temporada", dijo el neerlandés a DAZN. "Nos marcó dos goles y me fui muy decepcionado. Ha ganado la batalla, pero no la guerra", explicó el jugador de Liverpool.

Pese al resultado adverso, Van Dijk espera que el choca de vuelta ante Barcelona sea una historia completamente distinta, a lo que añadió que su equipo tiene las armas para poder revertir la serie.

"Cualquier cosa es posible en el fútbol. Definitivamente tenemos fe. Así es como somos", sostuvo Van Dijk. "Nunca nos vamos a rendir y hemos mostrado que definitivamente podemos crear grandes ocasiones contra ellos (el Barcelona), lo único es que tenemos que tratar de anotarlas", agregó.

La semifinal de vuelta entre Liverpool y Barcelona se jugará el martes 7 de mayo en el estadio de Anfield. Al igual que el choque de ida, el partido comenzará a las 2:00 p.m. (hora peruana).