Barcelona vs. Lyon EN VIVO EN DIRECTO vía ESPN 3: sigue hoy la final de la Champions League femenina

Barcelona vs. Lyon EN VIVO EN DIRECTO vía ESPN 3: jugarán este sábado (11:00 a.m. hora de Perú / 18:00 horas de España) en el Groupama Arena de Budapest, Hungría, por la final de la Champions League femenina 2018-2019.

Un Barcelona convertido en la punta de lanza de la increíble explosión del fútbol femenino español desafía al imperio del Lyon, vigente triple campeón de la Liga de Campeones, este sábado en Budapest, en su primera final de la competición.

Barcelona vs. Lyon EN VIVO EN DIRECTO: a qué hora se juega la final

España | 18:00 | GOL, Barça TV

Perú | 11:00 a.m.| ESPN

Barcelona vs. Lyon EN VIVO: qué canales transmiten en directo la final de la Champions League femenina

Internacional YouTube, Twitter, Barca TV, Radio Barca, UEFA TV

España Gol

A tres semanas del Mundial de Francia (7 junio-7 julio), el Lyon-Barcelona supone un aperitivo de lujo, con los dos equipos que nutren en gran medida a la selección gala y a la española. El escenario, el Ferencvaros Stadium, que llenará sus 22.000 localidades.

Junto al Atlético, Barcelona, primer finalista español de la Champions, lidera el boom del fútbol femenino en el país en el último año, con los 60.000 espectadores que siguieron el encuentro entre ambos en el estadio Metropolitano, récord mundial entre clubes. A esta cifra se unen grandes patrocinadores, venta de los derechos televisivos y un espacio mediático que se multiplica.

"Es mítico jugar una final contra ellas", señaló esta semana a la AFP Jean-Michel Aulas, presidente del Lyon y arquitecto del equipo femenino, espejo de todos los clubes europeos.

Dos gigantes se cruzan. Uno, instalado en la élite desde hace mucho tiempo -ocho finales en diez años y unos 7 millones de euros de presupuesto-, el otro, un recién llegado con ambición -3,5 millones-.

- Victorias por la mínima en cuartos -

Mientras Barcelona iniciaba su reconstrucción hace una década, tras haber jugado en segunda en el curso 2007-2008, su rival del sábado abría las vitrinas en 2011 para guardar la primera de sus cinco Champions.

"Ha sido un ascenso constante, hasta que en 2015 decidimos hacer profesional el equipo femenino", señaló en una entrevista con la AFP el vicepresidente azulgrana Jordi Mestre.

Con la estructura profesional llegó el aumento del presupuesto, la mejora de las condiciones y las jugadoras extranjeras, lo que supuso la consagración en las rondas finales europeas.

Barcelona y Lyon ya se enfrentaron el año pasado, en cuartos de final, con triunfos 2-1 y 1-0 para las francesas.

"Ahora sabemos cómo jugarlas, creo que con equipo somos mejores. El hecho de no ser favoritas nos puede ayudar", declaró este viernes la capitana del Barza Vicky Losada.

Este año el equipo azulgrana, dirigido desde mitad de temporada por Luis Cortés, se ha convertido en un fortín, manteniendo su portería a cero en octavos, cuartos y semifinales, gracias en gran parte a las paradas de la arquera Sandra Paños.

"Tenemos que intentar estar juntas, evitar los duelos individuales uno contra uno, que tengamos siempre alguna jugadora para apoyar y evitar los uno contra uno", señaló el técnico esta semana.

- Hegerberg contra Martens -

Y es que la final será también un duelo de estrellas. Por el Lyon, la flamante primera Balón de Oro, la noruega Ada Hegerberg, además de la capitana de la selección alemana Dzsenifer Marozsán, que jugará en su ciudad natal.

En el lado azulgrana, la holandesa Lieke Martens, mejor jugadora del mundo para la FIFA en 2017, y la inglesa Toni Duggan, acompañando a la española Mariona Candeltey.

Cortés tendrá la baja importante de la francesa Kheira Hamraoui, ex jugadora del Lyon. Tras marcar el único gol en semifinales frente al Bayern Múnich, vio una tarjeta roja que le impedirá enfrentarse a sus excompañeras. Normalmente la sustituirá Aitana Bonmatí.

Reynald Pedros, antiguo internacional francés y técnico del Lyon, considera a su equipo "el favorito legítimo, lógico, decir lo contrario sería mentir".

"Pero el Barcelona tiene un juego muy técnico, de posesión, de pases, será un combate táctico", añadió sobre el famoso estilo azulgrana, también presente en la sección femenina.

Solidez defensiva, 'tiki-taka' e individualidades en el ataque serán las bazas azulgranas para terminar con el largo reinado del Lyon en Europa.

Barcelona vs. Lyon: posibles alineaciones

Lyon: Bouhaddi - Bronze, Renard (cap.), M'Bock Bathy, Bacha - Marozsán, Henry, Majri - Cascarino, Hegerberg, Le Sommer. DT: Reynald Pedros (FRA)

Barcelona: Paños - Torrejón, León, Pereira, Ouhabi - Losada (cap), Bonmatí, Putelas - Mariona, Duggan, Martens. DT: Luis Cortés (ESP)



Árbitra: Anastasia Pustovoitova (RUS)