Barcelona vs. Lyon: Día, hora y canales de la revancha por octavos de final de Champions League

Barcelona vs. Lyon EN VIVO ONLINE: se miden este miércoles 13 de marzo por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. El partido está pactado para las 3:00 p.m. (hora local) en el Camp Nou de España. La transmisión estará a cargo de ESPN.

Barcelona vs. Lyon EN VIVO ONLINE: presente del cuadro de Valverde y del equipo francés/Pronósticos

Barcelona parece haber encontrado su toque goleador desde que fue limitado a un empate 0-0 en Lyon en la ida.

Desde que desperdició varias oportunidades en Francia, Barcelona ha ganado cuatro juegos superando a sus rivales 11-3, incluidas dos victorias sobre Real Madrid.

Luis Suárez buscará convertir para avanzar de ronda en la Champions League. | Foto: EFE

El entrenador de Lyon, Bruno Genesio, trata de hallar por qué su equipo sigue cometiendo los mismos errores, evidentes otra vez cuando Lyon concedió dos goles en un minuto para empatar 2-2 en Estrasburgo el sábado en la liga francesa.

No está seguro si es “demasiada confianza o una gran carencia de madurez”.

Barcelona vs. Lyon EN VIVO ONLINE: Horarios en el mundo

Barcelona vs Rayo Vallecano: resumen del partido. (Video: DirecTV Sports)

Barcelona vs. Lyon EN VIVO ONLINE: declaraciones Jordi Alba

El lateral izquierdo del Barcelona Jordi Alba aseguró que el equipo va "dar todo" para pasar a los cuartos de final de la 'Champions' ante el Lyon el miércoles y advierte contra eventuales sorpresas.

"Nosotros tenemos que enfocar el partido con la máxima intensidad, la máxima concentración, con el apoyo de nuestra gente y tenemos que dar el nivel que estamos dando esta temporada", dijo Alba.

"Luego pueden pasar desgracias como pasó el día de la Roma, que también éramos favoritos, y ya sabemos todo lo que pasó", añadió el lateral azulgrana, a dos días de la vuelta de octavos de la 'Champions' el miércoles en el Camp Nou.

Lionel Messi espera brillar en el Camp Nou frente al Lyon. | Foto: AP

Alba hacía referencia a la eliminación sufrida ante el equipo italiano que remontó la pasada temporada un 4-1 en contra para meterse en semifinales de la 'Champions'.

"En este sentido, seguro que el equipo va a dar la cara y vamos a intentar pasar, pero adivino no soy", aseguró Alba, recordando los últimos resultados en la máxima competición continental.

"También daban como favorito al Madrid y el Ájax merecidamente ha pasado la ronda, luego el PSG con el Mánchester (United)", afirmó Alba, durante el acto de presentación de su renovación con el club azulgrana por cinco años hasta 2024.

"Estoy en mi mejor momento, con 29 años me encuentro bien físicamente, emocionalmente, tengo ganas de seguir ganando con el Barça. Insisto, estoy en un momento muy bueno", dijo Alba ante los periodistas tras rubricar su renovación.

Barcelona vs. Lyon: mira el resumen del partido. (Video: FOX Sports)

Barcelona vs. Lyon EN VIVO ONLINE: canales en el mundo

Barcelona vs. Lyon EN VIVO ONLINE: duda en cuadro francés

El defensa central brasileño del Lyon Marcelo, que fue sustituido durante el partido del sábado contra el Estrasburgo (2-2) debido a unas molestias en el muslo derecho, es duda para el desplazamiento del miércoles a Barcelona para jugar la vuelta de octavos de la Liga de Campeones (0-0 en la ida).

Ousmane Dembelé será la principal baja del Barcelona. | Foto: EFE

Cualquiera sea la razón, Lyon probablemente será castigado todavía más si cae en errores contra Barcelona.

La decisión sobre su participación será tomada el martes, según el club, mientras los servicios médicos se esfuerzan por recuperar in extremis al futbolista.

En caso de baja, el técnico Bruno Genesio podría elegir al también brasileño Fernando Marçal, fichado como lateral izquierdo la temporada pasada pero que ha jugado bien como central este curso.

Genesio maneja otra opción, repetir con el lateral derecho holandés Kenny Tete, que sustituyó a Marcelo en la defensa central el sábado.



Barcelona vs. Rayo Vallecano: Messi marcó el 2-1 con esta definición de crack. (Video: beIN Sports)

Barcelona vs. Lyon EN VIVO ONLINE: últimos resultados de cada equipo

Barcelona

LaLiga J27: Barcelona 3-1 Rayo Vallecano

​Amistoso: Barcelona 0-1 Girona

LaLiga J26: Real Madrid 0-1 Barcelona

Semifinal Copa del Rey: Real Madrid 0-3 Barcelona

LaLiga J25: Sevilla 2-4 Barcelona

Lyon



Ligue 1 J28: Estrasburgo 2-2 Lyon

Ligue 1 J27: Lyon 5-1 Toulouse

Copa de Francia: Lyon 3-1 SM Caen

Ligue 1 J26: Mónaco 2-0 Lyon

Champions: Lyon 0-0 Barcelona

Barcelona vs. Lyon EN VIVO ONLINE: probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Coutinho, Suárez, Messi.

Lyon: Lopez; Tete, Marcelo, Denayer, Mendy; Ndomble, Aouar; Traoré, Terrier, Depay; Dembelé.