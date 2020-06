Muchos futbolistas le suman a su talento con el balón en los pies, un ‘look’ característico para que sea su punto diferencial. Por ejemplo, todos recordamos a Zinedine Zidane por no llevar cabello en la última etapa de su carrera, o a Edgard Davids por sus llamativos lentes. Bueno, en el caso de Arturo Vidal, jugador del Barcelona, es la cresta.

El chileno conversó con el diario ‘El Periódico’ y desveló el origen de su peculiar peinado, símbolo que lo ha acompañado a lo largo de su carrera.

“A los 19 años me dejé la cresta. Estaba en Chile en un Sudamericano y vi un partido de la Selección de Alemania. Me fijé en el lateral izquierdo (Ziege). Le vi la cara, la cresta, la agresividad, y vi que los rivales le tenían más miedo de lo normal. Se me ocurrió esta idea y agregué algo más a mi juego”, recordó Vidal.

Arturo aún no sabe cuál será su futuro. Se especula que la próxima temporada dejará el Camp Nou para firmar por el Inter de Milán, club que dirige Antonio Conte, quien fue su entrenador y con el que mantiene una gran amistad.

"Con Conte tengo una relación; sabe que soy un ganador, sabe que conmigo puede confiar. Es lo que quiero aquí. Me gusta jugar, me gusta sentirme importante. No digo jugar todos los partidos, pero sí esos que son claves, los que ayudan a ganar títulos. Hay jugadores que se nombran mucho, con talento, pero hay partidos más complicados de jugar porque entran muchos sentimientos", reconoció el chileno.

Sobre su retiro del fútbol dijo: “Quiero sentirme importante. Y si no.... Si no uno tiene que mirar por su carrera. Gracias a Dios, estoy mejor que nunca. Me siento para estar tres o cuatro años más jugando al máximo nivel”.